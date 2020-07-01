10 ngày đầu tháng 7 nở rộ, 3 con giáp ‘dính hơi’ Thần Tài, tin vui vận may thình lình bủa vây

Tâm linh - Tử vi 01/07/2020 05:16

10 ngày đầu tháng 7 sắp tới, 3 con giáp này được thần Tài theo chân, vận may quanh lối, làm gì cũng suôn sẻ, tài sinh lộc, tiền đẻ ra tiền.

Trong những ngày đầu tháng 7, có 3 con giáp vượng phú vượng phát, tài lộc trong tay, vận may tìm tới.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý linh động, họ luôn là người “sống sót” cuối cùng sau những cuộc chiến đầy khốc liệt trong công việc hay cuộc sống. Họ sống vì mình nhưng cũng vì người xung quanh, nên có những mối quan hệ hữu ích.

3 con giap 1
Theo tử vi tháng 7, 10 ngày đầu tháng, tuổi Tý gặp thời vận rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tháng 7, 10 ngày đầu tháng, tuổi Tý gặp thời vận rực rỡ. Họ không chỉ đạt được mục tiêu đã đề ra, mà còn có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Họ dần khẳng định được bản thân, được bồi dưỡng. Tuổi Tý nên nắm bắt vận thế lần này. Không chỉ vậy, họ còn có cơ hội kiếm tiền, chất lượng được nâng cao.

Nếu có tiền bạc dư dôi và có khả năng, tuổi Tý có thể thử sức đầu tư, nắm vận may tăng nhanh.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vừa có mưu vừa có dũng, vừa có đầu óc vừa dám nghĩ dám làm. Khi mọi người chần chừ, tuổi Dậu lại luôn là người đi đầu, dám thử thách. Nhưng đây cũng là con giáp suy đoán cẩn thận, cân đo sức mình trước khi hành động.

3 con giap 2
Những ngày đầu tháng 7, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu tháng 7, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp có dấu hiệu đi lên. Họ giữ được thái độ cầu tiến, có trách nhiệm, không ngừng phát huy bản thân nên luôn được lòng cấp trên. Họ có thể nhận được lời khen ngợi hoặc một khoản tiền thưởng.

Người kinh doanh gặt hài nhiều thành tựu lớn, có nhiều cơ hội đầu tư, phát triển.

Tuổi Tuất

Theo tử vi con giáp, người tuổi Tuất có cá tính, thích tự do, phiêu lưu. Họ còn có khả năng phán đoán tốt, dù kinh doanh hay đi làm đều phát huy được khả năng.

3 con giap 3
Trong những ngày đầu tháng 7, tuổi Tuất có thể nhận được cơ hội quý giá trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày đầu tháng 7, tuổi Tuất có thể nhận được cơ hội quý giá trong sự nghiệp. Đây có thể là một công việc mới hay một vị trí mới phù hợp, hay công việc làm thêm nhiều cơ hội phát triển.

Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp vượng đường sự nghiệp trong thời gian đầu tháng 7. Công  việc của tuổi Tuất có nhiều thuận lợi. Người làm dịch vụ có nhiều cơ hội, còn người đầu tư cũng rất khả quan. Người làm bất động sản có tài lộc dồi dào. Nói chung, tuổi Tuất trong thời gian này có tiền bạc dư dả, không phải lo lắng gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp vận trình rực rỡ, tiền tài tình duyên đến ào ào trong 3 tháng tới

3 con giáp vận trình rực rỡ, tiền tài tình duyên đến ào ào trong 3 tháng tới

Trong 3 tháng tới những con giáp dưới đây có vận trình cực vượng, tiền tài tình duyên đều đỏ như son ào ào kéo đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi tháng 7 tử vi 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng