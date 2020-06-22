3 con giáp bị phản bội vẫn giữ khí chất, nhẹ nhàng làm việc này hạ gục người thứ ba

Tâm linh - Tử vi 22/06/2020 05:22

Không cần đánh ghen ồn ào hạ giá bản thân, 3 con giáp này khí chất ngời ngời hạ gục người thứ ba bằng cách của riêng họ.

Đây là 3 con giáp “loại trừ” người thứ ba bằng cách thức tao nhã, khí chất của riêng mình.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần là người mạnh mẽ, sống vững vàng hơn so với người khác. Với cá tính bản lĩnh, làm gì cũng hết mình, yêu ai cũng hết lòng, họ sẽ cảm thấy cực kì không cam tâm khi bị phản bội. Họ sẽ không để yên cho những ai làm họ tổn thương.

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Tuổi Dần sẽ không đánh ghen ồn ào, họ sẽ văn minh hỏi han chồng, kiêu hãnh không động chạm đến người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không có nghĩa là tuổi Dần sẽ đánh ghen ồn ào, họ sẽ văn minh hỏi han chồng, kiêu hãnh không động chạm đến người thứ ba. Cách dứt khoát với kẻ phản bội mình, giữ vai vế vững chắc với người thứ ba, khiến cả chồng và nhân tình vừa sợ vừa nể phục.

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý mạnh mẽ và bản lĩnh. Đừng bao giờ nghĩ họ sẽ bi lụy nếu bị đàn ông phản bội.

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Một khi đã muốn trừng trị chồng và người thứ ba, họ sẽ chọn cách nhẹ nhàng mà sâu cay - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng không thích những màn đánh ghen tai tiếng, không muốn chuyện của mình thành đề tài để người ngoài bàn tán. Một khi đã muốn trừng trị chồng và người thứ ba, họ sẽ chọn cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Bằng cách nói chuyện dứt khoát, giữ vững lập trường và vị trí của người vợ, họ có thể khiến người thứ ba thấy xấu hổ mà tìm đường lui. Còn với đàn ông phản bội, tuổi Tý vì không thấy giá trị nên cũng không muốn níu giữ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi con giáp, tuổi Hợi là con giáp lương thiện, giàu lòng bao dung. Nhưng với người bạc tình, phản bội, con giáp này “có thù tất báo”. Nhưng họ không chọn bạo lực để đánh ghen, cũng không làm lớn chuyện để thiên hạ biết hôn nhân của họ đang có vấn đề. Họ chỉ dùng phương pháp tâm lý, khiến chồng bị “cô lập” trong chính gia đình của mình. Họ muốn đàn ông thấu hiểu cảm giác khi phản bội thì tất cả người thân đều có thể quay lưng với họ.

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Nhưng với người bạc tình, phản bội, con giáp này “có thù tất báo” - Ảnh minh họa: Internet

Đây là 3 con giáp không hề hiền lành khi bị phản bội, nhưng họ vẫn giữ khí chất ngời ngời để “trả thù” chồng và nhân tình. Bởi phụ nữ càng giữ mình bình tĩnh, khôn ngoan, cao tay khi bị phản bội càng khiến đối phương run sợ, không dám làm càn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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