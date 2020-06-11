3 nàng giáp cát khí đầy mình, giúp gia đình vượng phát, chồng con được nhờ nửa cuối năm 2020

Người tuổi Tý thấu tình đạt lý, đối nhân xử thế khôn khéo, vì thế thường gặp may, lại được nhiều người quý mến.

Đây là 3 con giáp phú quý tài lộc bủa vây, còn đem may mắn, vượng khí về cho gia đình.

Thời gian tới, nàng giáp tuổi Tý còn mang vận may về cho gia đình, chồng con được nhờ.

Theo tử vi nửa cuối năm 2020, tuổi Thân luôn được thần Tài ưu ái gửi trao cơ hội kiếm tiền. Sự nghiệp nhờ vượng vận may quý nhân mà hanh thông, rộng mở. Quý nhân quan trọng nhất của tuổi Thân là bạn bè, giúp họ làm ăn khá khẩm. May mắn còn ở chính bản thân con giáp này nhanh tay nắm bắt cơ hội quý giá. Từ đó, kiến tha lâu đầy tổ, tài lộc tích tụ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dù được cho là may mắn hơn người khác nhưng cũng đã phải nỗ lực không ít. Đặc biệt là tuổi Thìn sinh năm 1976 hay 2000, phải nắm bắt vận may trong 6 tháng cuối năm 2020.

Tuổi Thìn chỉ cần phát huy hết khả năng, cơ hội thăng tiến sẽ tìm đến. Tài lộc, danh tiếng sẽ cùng lúc có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình trong thời gian cuối năm nay sẽ có nhiều khởi sắc. Tuổi Thìn chỉ cần phát huy hết khả năng, cơ hội thăng tiến sẽ tìm đến. Tài lộc, danh tiếng sẽ cùng lúc có đủ.

Không chỉ giữ lấy phú quý cho mình, tuổi Thìn còn là nàng giáp đem may mắn về cho chồng con. Tài vận của người thân trong gia đình tuổi Thìn cũng phất lên.

Tuổi Dậu

Nhìn chung, may mắn trong năm 2020 của tuổi Dậu không nhiều nhưng dồn hết vào nửa cuối năm.

Đây là nàng giáp hiền lành, sống tình cảm, hay giúp đỡ người khác. Khẩu xà tâm Phật, càng quen biết tuổi Dậu người khác càng quý trọng họ.

Theo tử vi 2020, cũng như 3 con giáp trên, cuối năm nay tuổi Dậu được quý nhân nâng đỡ. Đây là bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp trên của họ. Nhân duyên của tuổi Dậu ngày càng tốt, giúp họ thuận lợi thành công.

Tuổi Dậu là con giáp vượng phu ích tử, đem phúc lộc về nhà cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu lại là người nhanh trí, họ nắm bắt tình hình, chủ động phát huy sáng tạo, độc lập tạo nên tiếng vang riêng. Sự tiến bộ theo năm tháng giúp họ càng bản lĩnh và vượt trội hơn người khác.

Tuổi Dậu là con giáp vượng phu ích tử, đem phúc lộc về nhà cho chồng con. Nếu trong nhà có con giáp này thì cứ yên tâm người thân đều được “hưởng lây” may mắn trong thời gian tới.

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