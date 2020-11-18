3 con giáp khổ trước sướng sau, từ 30 tuổi bỗng bứt phá công việc chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 18/11/2020 13:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, có số khổ thời trẻ nhưng từ 30 tuổi trở đi vận trình sẽ sáng rực như sao, bứt phá trở thành đại gia ngầm khiến ai cũng nể phục.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất thời trẻ có vận trình khó khăn. Bạn làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu, tiền bạc chật vật, túng thiếu khiến bản mệnh mệt mỏi. Khi còn trẻ, bạn thường bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng. Nhưng từ 30 tuổi trở đi, bạn sẽ có bước phát triển vượt bậc.

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Tuất là con giáp may mắn có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bạn chạm đỉnh, có của ăn của để. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên chóng mặt, có nhiều cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thuộc chuyên môn nên kiếm được số tiền khủng nhất. Khoảng thời gian này, bạn chỉ cần ngồi không rung đùi cũng hái ra tiền, không sợ bất cứ ai hãm hại hay cản đường. Cuộc sống của bạn bước sang một trang mới, giàu sang viên mãn cả đời.

Tuổi Hợi

Theo tử vi mới nhất, Hợi là con giáp may mắn hốt hết tiền bạc của thiên hạ. Người buôn bán làm ăn sẽ có được hợp đồng béo bở, tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Nhờ sự lương thiện và chăm chỉ, bạn được Thần Phật soi đường dẫn lối, vận tài lộc chạm đỉnh, liên tục tăng lên gấp đôi.

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Hợi có đường công danh vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn được nâng lên tầm cao mới, bứt phá ngoạn mục. Con đường công danh của bạn vươn lên, vượng sắc ngoài dự tính. Những mối quan hệ xã hội của bạn được mở rộng hơn. Nói chung vận trình của bạn có nhiều tin vui. Thời trẻ còn khó khăn nhưng khi đến giai đoạn trung niên, bạn sẽ có vận tài chính chạm đỉnh, cuộc sống về già tha hồ ăn sung mặc sướng.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giàu có sau năm 30 tuổi. Tuổi trẻ của bạn gặp khá nhiều sóng gió, tiền bạc gặp nhiều trục trặc, lận đận cả về tiền lẫn tình. Công việc của bạn không được như ý, thường xuyên gặp nhiều chuyện không vui. Nhất là vấn đề tài chính, bạn làm một tiêu mười, phải vay mượn khắp nơi.

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Dậu hỷ sự đổ về ngập đầu - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đến tuổi 30, bạn sẽ gạt bỏ hết những khó khăn và vươn lên một tầm cao mới. Bạn đón hỷ sự ngập đầu, vận tiền tài cũng có nhiều khởi sắc. Những khó khăn trước đây đã không còn mà thay vào đó là may mắn đổ về liên tục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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