Đúng 20 ngày nữa, 3 con giáp tiền bạc chạm nóc, giàu số 2 không ai dám nhận số 1

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 20 ngày nữa, Mùi có vận tiền bạc chạm nóc, giàu có ngút trời. Những người tuổi Mùi rơi trúng mỏ vàng, “rót lộc” đầy túi, tiêu cứ hết rồi lại đầy. Người làm ăn kinh doanh nhận được lộc khủng, tìm được nhiều khách hàng tiềm năng. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác lớn, nhờ tài giao tiếp tốt nên vận trình của bạn cũng hanh thông hơn.

Lợi nhuận làm ăn, lương thưởng đổ về liên tục khiến bạn hoa mắt chóng mặt. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, cả hai tâm đầu ý hợp, không còn xảy ra bất cứ xích mích hay cãi nhau gì nhiều như trước đây.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn. Bạn đã chấm dứt mọi điều xui xẻo trong thời gian trước đây và bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ. Đúng 20 ngày nữa, bạn xóa tan hết những vận xui đeo bám và đón hỷ sự cực kỳ lớn.

Thân đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bứt phá vượt lên kiếm tiền cực đỉnh. Thời điểm này, bạn tận dụng hết những cơ hội kiếm tiền, ngoại giao nên vận trình khá hơn mong đợi.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, người có gia đình người yêu có kẻ thứ ba chen vào khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi. Nói chung vận trình của bạn gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm. Nhưng công việc lại gặp được tin vui nên tinh thần không chạm đáy.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp giỏi giang, bản lĩnh, làm một hưởng mười. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên vận trình ngày một thuận lợi, hanh thông. Những người tuổi Tuất chuẩn bị đón hỷ sự, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Không những vậy, bạn còn được khen ngợi vì tài xử lý công việc giỏi giang của mình.

Tuất chuyện tình tiền viên mãn hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Tuất tình tiền viên mãn, muốn gì được nấy trong thời điểm vàng này. Nam tuổi Tuất vận đào hoa đeo bám không ngừng giúp cho cuộc sống của bạn có thêm nhiều điều thú vị. Tuy nhiên bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình, đừng làm việc quá sức.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm