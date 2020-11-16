Được sao Thiên Vương độ mạng cuối tháng 11, 3 con giáp tiền về liên tục, rung đùi mở túi đón lộc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2020 14:00

Dưới đây là những con giáp may mắn được sao Thiên Vương độ mạng cuối tháng 11, tiền bạc đổ về liên tục, rung đùi mở túi đón lộc vô cùng hanh thông.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ được sao may mắn độ mạng nên cuối tháng 11 không sợ nghèo khổ. Bạn tha hồ ngồi không hưởng lộc, rung đùi mở túi đón tiền. Nhờ cục diện Tam Hợp nên vận khí may mắn của bạn đổ về tràn trề, không lo thiếu trước hụt sau như thời gian trước đây. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, vận tài chính khá ổn định.

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Tỵ là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn sẽ có kẻ thứ ba chen vào, vì vậy hãy dành thời gian tâm sự, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đừng vì quá bận rộn công việc mà bỏ rơi đối phương không quan tâm. Hãy để tâm đến mối quan hệ của mình để thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn, không chỉ có công việc ổn định mà vận tài chính cũng khá vượng sắc. Hiệu suất làm việc của bạn tăng lên cấp số nhân, được cấp trên yêu mến. Tài vận của bạn lên hương, gánh tài gánh lộc của thiên hạ khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

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Thìn được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Được sao Thiên Vương độ mệnh nên vận tài chính của bạn có khá nhiều khởi sắc. Tiền tài chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa. Nói chung bạn không còn sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại hay cản đường thăng tiến của mình. Thời điểm này, bạn thoải mái ngồi không đếm tiền, làm sương sương cũng đạt được thành tựu lớn.

Tuổi Ngọ

Tiền bạc của bạn đổ về ồ ạt trong thời điểm này. Bạn được Thần Tài chấm số đỏ, liệt vào danh sách trúng số cực khủng trong cuối tháng 11. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc lớn, chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn.

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Ngọ có vận trình khá vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ khá thông minh, lanh lợi nên được nhiều người yêu mến. Bạn nhiệt tình trong công việc nên được đồng nghiệp thích, khó khăn đến mấy họ cũng giúp đỡ. Nói chung lương, thưởng của bạn trong thời điểm này cứ tăng lên đều đều, không thiếu trước hụt sau. Làm một hưởng mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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