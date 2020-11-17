Đúng ngày mai thứ Tư 18/11/2020, 4 con giáp này có sự nghiệp đồ sộ, thở cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 17/11/2020 06:00

Dưới đây là những con giáp may mắn đúng ngày mai thứ Tư 18/11/2020, tha hồ đón lộc lớn trời ban, tiêu tiền mệt nghỉ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tỵ có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bản mệnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất. Tỵ đã trải qua nhiều khó khăn nên mọi công sức sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn không còn lo tiểu nhân hãm hại mà sẽ có vận trình vượng sắc hơn.

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Tỵ là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có khả năng xây dựng sự nghiệp lớn, làm sếp lớn khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Nói chung thời điểm này, bạn ngồi không, làm sương sương cũng hái ra tiền. Thậm chí không làm gì cũng có người mang tài lộc đến tận nhà để cho. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui tìm đến trong thời điểm này.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn tha hồ vùng vẫy trên đống tiền. Không chỉ là con giáp giàu có, bạn còn nhận được khá nhiều sự yêu thương, tín nhiệm của người khác. Bạn có cú lội ngược dòng ngoạn mục, đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhờ vậy mà bạn có được rất nhiều sự yêu mến từ người khác. Không những vậy, tiếng nói của bạn cũng rất có trọng lượng, nhận được nhiều sự đồng tình.

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Tý nhận được khá nhiều cơ hội lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn có thời gian tìm kiếm tình yêu. Mối quan hệ của bạn ngày càng vượng sắc hơn. Cả hai bắt đầu lắng nghe và thấu hiểu nhau nên tinh thần bạn khá vui vẻ. Có thể thoải mái tập trung vào công việc và không sợ bất cứ điều gì làm phiền.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp bản lĩnh, nói được làm được và không sợ mất lòng ai. Đây là ưu điểm giúp bạn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Những việc bạn làm đều được công nhận, gây được nhiều ấn tượng tốt với cấp trên. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn khá tốt về bạn. Những hiềm khích trước đây đã không còn giúp bạn vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

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Sửu tha hồ tận hưởng lộc lá khủng trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn tha hồ tận hưởng thành tựu của bản thân đạt được. Những người tuổi Sửu không còn sợ ai ghen ghét hãm hại mà sẽ thoải mái làm điều mình thích. Người làm công ăn lương được khen thưởng. Người kinh doanh buôn bán nhận được nhiều tin vui.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân gặp dữ hóa lành, vượt qua được kiếp nạn lớn trong thời điểm này. Nhờ hành thiện tích đức nhiều nên khó khăn mấy bạn cũng vượt qua nhẹ nhàng mà không cần nhờ vào sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Chuyện tài chính của bạn được cải thiện, vượng sắc hơn ngờ. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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