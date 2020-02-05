3 con giáp khó mấy cũng qua, nghèo mấy cũng phất, tiền ùn ùn chui vào túi trong tháng 2/2020

Tâm linh - Tử vi 05/02/2020 12:04

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, hốt bạc vào nhà, cứ thế mà giàu trong tháng 2 này.

Tháng 2/2020, những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, tiền chất chật nhà, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

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Càng về hậu vận Mùi càng lắm của nhiều tiền, sự nghiệp hiển vinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, thông minh và bản lĩnh. Đặc biệt, họ còn là người biết cách đối nhân xử thế, cư xử khéo léo nên được bề trên thương yêu, thần Phật nuông chiều. Càng về hậu vận Mùi càng lắm của nhiều tiền, sự nghiệp hiển vinh.

Đặc biệt, trong tử vi năm Canh Tý của Mùi có nói, sau Tết Nguyên đán con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim. Tiền chất chật ví, hạnh phúc thăng hoa, tiêu pha khỏi nghĩ chính là thành tựu Mùi đạt được.

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Dậu sẽ có tiền ùa vào nhà, thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, thiện lương và có trách nhiệm trong công việc nên Dậu được cấp trên cất nhắc, cho cơ hội khẳng định năng lực. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, nỗ lực vươn lên thì tháng 2 này chính là thời cơ để Dậu cải thiện thu nhập.

Bằng tài năng, cống hiến mệt mài Dậu sẽ có tiền ùa vào nhà, thành công vang dội. Hơn cả, tình duyên của con giáp này cũng ấm êm viên mãn, lúc nào cũng ngọt ngào vui vẻ.

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Càng về cuối tháng Thìn càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn, thuận lợi hơn những người khác. Họ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, công việc bởi mọi điều đã được an bài trọn vẹn. Thế nhưng, bằng sự tài năng, sự khôn ngoan của mình con giáp bản lĩnh này vẫn tự mình lập nghiệp, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Trong tháng 2 này, Thìn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm một hưởng mười. Càng về cuối tháng Thìn càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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