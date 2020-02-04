Sau rằm tháng Giêng: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền ập xuống đầu, cả năm đại phát

Tâm linh - Tử vi 04/02/2020 12:33

Bước qua rằm tháng Giêng Canh Tý, những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm đại phát.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, sau rằm tháng Giêng 3 con giáp may mắn này sẽ cứ thế mà giàu, thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, phất lên nhanh như diều gặp gió.

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Sau rằm tháng Giêng Canh Tý con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mạnh mẽ, thông minh và có óc sáng tạo bất tận nên dù bốc đồng, ham chơi là thế nhưng một khi đã chú tâm vào công việc ai cũng sẽ kiêng dè với thành quả mà con giáp này có được. Càng phấn đấu vươn lên, kiên trì theo đuổi đam mê Ngọ càng công thành danh toại.

Sách tử vi năm 2020 có nói, sau rằm tháng Giêng Canh Tý con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả chất đống Ngọ còn song hỷ lâm môn, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa, muốn nghèo cũng không được.

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Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và có trách nhiệm trong công việc nên Sửu được cấp trên cất nhắc, sự nghiệp thuận lợi. Nếu người khác có thể dựa dẫm gia đình, mẹ cha thì người tuổi Sửu chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nhờ vậy, họ can trường, cần cù và cống hiến miệt mài nên gặt gái những thành công ngoài mong đợi.

Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của người tuổi Sửu. Đặc biệt, sau rằm tháng Giêng thì dù làm công hay làm chủ Sửu cũng có tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà, đếm sái tay cũng không xuể.

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Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng phát tài cực to, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão dĩ hòa vi quý, sống tình cảm và biết điều nên được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Hơn cả, nhờ sự thiện lương, luôn sẵn lòng đỡ đần người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão làm gì cũng may mắn hơn người.

Khổ tận cam lai, sau rằm tháng Giêng trở đi Mão sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền, tha hồ tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy. Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng phát tài cực to, cứ thế mà giàu sụ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tiền tài thăng hoa, của nả đầy nhà, ung dung hưởng lộc trong năm Canh Tý 2020

3 con giáp tiền tài thăng hoa, của nả đầy nhà, ung dung hưởng lộc trong năm Canh Tý 2020

Sau Tết Canh Tý, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, đổi đời chỉ trong chốc lát.

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