3 con giáp 'hóa Rồng hóa Phượng' trong 11 ngày tới (6-16/12), sự nghiệp vút cao, công danh nở rộ, tiền bạc hanh thông, tình duyên càng viên mãn

Trong 11 ngày tới, 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi, tài vận hanh thông, túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Tuất Nhờ được Nhị Hợp cùng Tam Hội khai sáng mà trong 11 ngày tới với tuổi Tuất hạnh phúc vô biên, gặp được ý trung nhân mà bấy lâu nằm mơ chưa tìm kiếm được. Vận trình tài lộc trong thời gian này cũng không kém phần dồi dào, vượng phát. Bản mệnh làm đâu thắng đó, bán gì lãi đó, trăm trận trăm thắng.

Với những người làm công ăn lương bắt đầu tính đến chuyện rẽ hướng sang kinh doanh mà cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, chỉ bảo tận tình mà chẳng có gì có thể cản trở được bạn. Nếu chính xác bạn đang ấp ủ một kế hoạch, hay một dự định nào đó cho tương lai thì đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội làm giàu ngàn năm có một. Nhờ được Nhị Hợp cùng Tam Hội khai sáng mà trong 11 ngày tới với tuổi Tuất hạnh phúc vô biên. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tham vọng và làm việc chăm chỉ. Họ rất nghiêm túc trong công việc và có thể sử dụng ý tưởng của mình để gặp một số cơ hội phát triển mới.

Con giáp tuổi Sửu luôn tích cực và can đảm để khám phá các cơ hội mới mẻ chưa từng được biết đến. Với đầu óc tinh tế, họ không chỉ điều chỉnh được tinh thần đối mắt với công việc mà còn duy trì được năng lượng sung mãn, "kích phát" tiềm năng của bản thân dưới áp lực lớn nhất. Người tuổi Sửu có thể chịu đựng được cả những lúc khó khăn nhất và trong 11 ngày tới là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực. Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ đạt đến đỉnh cao, có thành tựu được nhiều người công nhận vào cuối năm nay. Trong 11 ngày tới là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Không thể không nhắc đến tuổi Dậu khi nói đến những con giáp tài lộc trong 11 ngày tới này. Nếu như với nhiều con giáp, đây sẽ là khoảng thời gian tiền bạc hao hụt vì các khoản phải chi thì với người tuổi Dậu, đây lại là lúc hốt vàng hốt bạc. Cụ thể, theo tử vi, bước sang thời gian này, người tuổi Dậu làm công ăn lương hay làm kinh doanh đều vượng lộc. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội phát triển lĩnh vực mình đang làm, ngày càng có thêm nhiều khách hàng thân thiết. Người làm công ăn lương được cấp trên ghi nhận năng lực, sớm tiến đến việc cất nhắc, tăng lương. Trong 11 ngày tới là lúc người tuổi Dậu, đây lại là lúc hốt vàng hốt bạc. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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