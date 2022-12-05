Trong 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12), Thần Tài gieo lộc, 3 con giáp có cơ duyên hưởng đủ lộc trời, gặp nhiều đại cát đại lợi, tiền đồ rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 09:06

Trong 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12), có 3 con giáp thoát khỏi hung tinh, hứa hẹn giàu sang vượt bậc.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp là tuổi nối tiếp những thành công vang dội trong danh sách này. Tuổi Dần luôn được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, che chở mà tự tin, dứt khoát, quyết đoán hơn hẳn khi bước vào làm việc. 

Nhờ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi lại không ngại gian khó mà tuổi này tìm kiếm được cơ hội phát triển nhanh chóng, lại được cả quý nhân giúp đỡ, mở đường làm đâu thắng đó, cúp vàng trong tay. Vận trình của bạn đang tốt lên rất nhiều, có nhiều bước chuyển mình vượt bậc, vì thế mà bản mệnh ăn nên làm ra, cơm áo gạo tiền chỉ còn là việc nhỏ. 

Tình thắm duyên nồng là yếu tố hậu phương kích thích tinh thần của tuổi Ngọ trong thời điểm này, có vẻ như một vài cặp đôi đã tính đến chuyện về chung một nhà. 

Trong 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12), Thần Tài gieo lộc, 3 con giáp có cơ duyên hưởng đủ lộc trời, gặp nhiều đại cát đại lợi, tiền đồ rạng ngời - Ảnh 1
Vận trình của Ngọ đang tốt lên rất nhiều, có nhiều bước chuyển mình vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đã qua giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Mặc dù áp lực công việc rất lớn nhưng họ luôn có cách toát hiểm, nắm chắc cuộc sống của mình trong tay. Sự chủ động này giúp cho họ nhanh chóng hóa giải được khó khăn và sự nghiệp phát triển tốt hơn.

Vì con giáp này dồn hết tâm sức làm tốt mọi việc và đầu tư nhiều hơn cho công việc nên 3 ngày đầu tuần này, sự nghiệp sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng có những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đủ để họ ngày càng tiến gần hơn đến thành công.

Trong 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12), Thần Tài gieo lộc, 3 con giáp có cơ duyên hưởng đủ lộc trời, gặp nhiều đại cát đại lợi, tiền đồ rạng ngời - Ảnh 2
 3 ngày đầu tuần này, sự nghiệp tuổi Hợi sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đối với người tuổi Thân, không thử thách khó khăn nào có thể làm chùn bước họ. Họ là những chú Khỉ năng động, tự tin, không ngại ngần đối mặt với thử thách. Trong 3 ngày đầu tuần, nhờ có Chính Tài nâng đỡ, tuổi Thân sẽ đạt được thành công xứng đáng.

Cụ thể, theo tử vi, thời gian này là khoảng thời gian con giáp này vượng đường tài lộc. Được lộc trời ban, con giáp này may mắn hơn trong vận trình, dễ gặp nhiều chuyện thuận lợi nếu làm các công việc liên quan đến tiền bạc tài chính. Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội kiếm tiền khiến người khác phải bất ngờ. 

Nhìn chung, vận trình 3 ngày đầu tuần của người tuổi Thân rất thuận lợi, chỉ cần nhớ không nên thấy may mắn mà chủ quan, mạo hiểm quyết định.

Trong 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12), Thần Tài gieo lộc, 3 con giáp có cơ duyên hưởng đủ lộc trời, gặp nhiều đại cát đại lợi, tiền đồ rạng ngời - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, nhờ có Chính Tài nâng đỡ, tuổi Thân sẽ đạt được thành công xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đúng thứ Hai (5/12): 3 con giáp có tiền 'nóng hổi vừa thổi vừa đếm', tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi

Trúng số độc đắc đúng thứ Hai (5/12): 3 con giáp có tiền 'nóng hổi vừa thổi vừa đếm', tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi

Tử vi dự đoán thứ Hai (5/12) có 3 con giáp giàu sang phú quý, tiền bạc dư dả, chi tiêu thoải mái.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 5/12 tử vi 12 con giáp ngày 5/12 tu vi ngay 5/12

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà