Thứ Hai đầu tuần (5/12), Thần Tài vẫy gọi, Tam Hợp cầu may, 3 con giáp như "hổ mọc thêm cánh", lộc lá rực rỡ, tài khoản nhảy số tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 06:56

Thứ Hai (5/12), có 3 con giáp được vía Thần Tài cực kỳ giàu có.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và thích đứng một mình. Họ có tài năng lãnh đạo và đã quen với việc chịu áp lực. Mặc dù, con giáp này trông có vẻ hơi nổi loạn nhưng quả thực họ là người có năng lực, không làm mọi người thất vọng.

Người tuổi Tý không ngừng vươn lên và luôn khao khát tương lai tươi đẹp. Con giáp này cũng khá cầu toàn và luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe cho bản thân và những người làm việc với mình.

Thứ Hai (5/12) con giáp này tìm được đối tác làm ăn uy tín, công việc hợp tác làm ăn của họ đang đi đúng hướng. Ngoài ra, họ có thêm cơ hội để tích lũy tài nguyên, kinh nghiệm và dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Thứ Hai đầu tuần (5/12), Thần Tài vẫy gọi, Tam Hợp cầu may, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', lộc lá rực rỡ, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 1
Thứ Hai (5/12) tuổi Tý tìm được đối tác làm ăn uy tín, công việc hợp tác làm ăn của họ đang đi đúng hướng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ ngay thẳng, thật thà. Đó là điều ai cũng phải công nhận. Con giáp này thông minh, ham học hỏi từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, họ thường thành đạt trong công việc và sớm có được sự nghiệp ổn định.

Thứ Hai (5/12), con giáp tuổi Tỵ làm kinh doanh buôn bán sẽ gặp may mắn hơn thời gian trước. Họ chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng lại liên tiếp nhận được những cơ hội hợp tác làm ăn.

Người tuổi này buôn bán có tài, có tâm nên công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, lợi nhuận tăng lên từng ngày. Làm việc chăm chỉ, con giáp này thu tiền về đầy túi, có cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Thứ Hai đầu tuần (5/12), Thần Tài vẫy gọi, Tam Hợp cầu may, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', lộc lá rực rỡ, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 2
Thứ Hai (5/12), con giáp tuổi Tỵ làm kinh doanh buôn bán sẽ gặp may mắn hơn thời gian trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

So với các con giáp nói trên, tuổi Mão là những con người hiền lành hơn, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Họ có cách cư xử khéo léo, nhã nhặn, hiếm khi làm người khác phật lòng.

Theo các chuyên gia phong thủy, thứ Hai (5/12) là thời điểm may mắn của họ, nhất là đầu ngày và cuối ngày. Tử vi học có nói, từ giờ trở đi, những vận đen đeo bám họ vào khoảng thời gian giữa năm sẽ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi.

Đặc biệt, đây là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, nhất là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cái Tết sung túc hơn bao giờ hết.

Thứ Hai đầu tuần (5/12), Thần Tài vẫy gọi, Tam Hợp cầu may, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', lộc lá rực rỡ, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 3
 Thứ Hai (5/12) là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, lợi nhuận thu về tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 16h chiều mai, ngày 5/12/2022: 3 con giáp đón vận may lớn nhất năm, tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, ăn ngủ với vàng bạc

Đúng 16h chiều mai, ngày 5/12/2022: 3 con giáp đón vận may lớn nhất năm, tiền tài dư dả, phúc lộc đầy nhà, ăn ngủ với vàng bạc

Theo tử vi, đúng 16h ngày 5/12/2022 là ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà 3 con giáp này kiếm tiền bội thu.

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