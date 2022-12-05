Trúng số độc đắc đúng thứ Hai (5/12): 3 con giáp có tiền 'nóng hổi vừa thổi vừa đếm', tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 08:53

Tử vi dự đoán thứ Hai (5/12) có 3 con giáp giàu sang phú quý, tiền bạc dư dả, chi tiêu thoải mái.

Tuổi Tý

Theo tử vi, thứ Hai (5/12) là khoảng thời gian Lục Hợp nở rộ, cộng thêm hậu thuẫn từ nhiều yếu tố khác nhau mà tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc, có một luồng sinh khí mới đến với tuổi Tý. 

Đặc biệt là về phương diện tài lộc khởi khí khai lộc. Những ai làm nghề kinh doanh gặt hái được thành công vang dội, bất chợt trở nên có tiếng tăm trên thị trường nhờ khoảng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao uy tín. 

Chuyện hợp tác làm ăn cũng trở nên suôn sẻ hơn nhiều phần, những mối quan hệ trước kia tưởng chừng không bao giờ nắm được nay lại bỗng nhiên tìm đến. Người làm công ăn lương cũng dành được một chỗ đứng, thành tựu trong sự nghiệp của mình. 

Trúng số độc đắc đúng thứ Hai (5/12): 3 con giáp có tiền 'nóng hổi vừa thổi vừa đếm', tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi - Ảnh 1
Theo tử vi, thứ Hai (5/12) là khoảng thời gian Lục Hợp nở rộ, tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người thuộc tuổi Tuất vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, tuổi Tuất cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, tuổi Tuất cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Trước đó người tuổi mùi gặp sao xấu nên làm gì cũng bị tiểu nhân ngáng đường. Nhưng thứ Hai (5/12) chính là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Mùi. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Nhìn chung, mọi việc của tuổi Mùi cực kỳ suôn sẻ cuộc sống viên mãn.

Trúng số độc đắc đúng thứ Hai (5/12): 3 con giáp có tiền 'nóng hổi vừa thổi vừa đếm', tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi - Ảnh 2
Thứ Hai (5/12) chính là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, thứ Hai (5/12) sẽ là khoảng thời gian cực vượng với người tuổi Mùi, nhất là về đường tiền bạc. Bản mệnh sẽ có những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc. 

Đối với người làm kinh doanh, điều này sẽ càng thấy rõ khi bước sang thứ Hai (5/12), con giáp này công việc hanh thông suôn sẻ. Không chỉ tăng được lượng hàng bán ra, số lượng khách hàng mà bản mệnh còn tìm được những nguồn hàng tốt. Sẽ không có gì là bất ngờ nếu bản mệnh có thể kiếm được bằng 2, thậm chí bằng 3 lần trước đây. 

Với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có thêm nguồn thu phụ, giúp túi tiền rủng rỉnh không khi nào túng thiếu. Đây là lúc tuổi Mùi có được cơ hội thăng tiến, được cấp trên cất nhắc nên cần nắm bắt thời cơ, không được bỏ lỡ. 

Trúng số độc đắc đúng thứ Hai (5/12): 3 con giáp có tiền 'nóng hổi vừa thổi vừa đếm', tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi - Ảnh 3
Theo tử vi, thứ Hai (5/12) sẽ là khoảng thời gian cực vượng với người tuổi Mùi, nhất là về đường tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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