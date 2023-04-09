3 con giáp gom hết lộc trời, cát tinh chiếu mệnh, nằm ngủ trên NÚI TIỀN trong 10 ngày cuối tháng 2 nhuận âm lịch

Người tuổi Dần đón vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi trong 10 ngày cuối tháng 2 nhuận âm lịch. Nhờ có Tam Hội cũng như Đế Vượng chiếu mệnh, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi. Thậm chí, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, trở thành người đáng kính trong tập thể.

Có thể nói rằng đây là khoảng khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Dần. Do đó, nếu bỏ công bỏ sức, chịu khó vất vả ban đầu thì mọi phương diện cuộc sống của bạn đều có bước phát triển đáng kể, công lao bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Những người đang làm kinh tế cũng có cơ hội để thu lời từ những dự án đầu tư trước đó.

Sự nghiệp thuận lợi nên tài chính của người tuổi Dần cũng theo đó phát triển nhanh chóng. Bạn có cơ hội nhận được nhiều khoản lương, thưởng nóng trong khoảng thời gian này. Vì bản mệnh có sức sáng tạo lớn, chịu khó phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhanh nhẹn và đặc biệt rất thích đi đây đó. Họ đi làm, để dành tiền và thường có những chuyến du lịch khám phá trong và ngoài nước. Nhờ những chuyến đi này, họ mở mang thêm kiến thức, có thêm nhiều mối quan hệ xã giao và công việc làm ăn cũng thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đôi khi chi tiêu quá đà nhưng bù lại, họ rất giỏi kiếm tiền. Nhờ vào tài năng và khối óc sáng tạo, họ liên tục mở rộng nguồn vốn cũng như nguồn khách hàng tiềm năng giúp công việc làm ăn luôn vững vàng, thuận lợi.

Nửa đầu tháng 4/2023 tới đây, người tuổi Ngọ làm đâu thắng đó, bội thu tiền bạc, danh lợi phát triển song toàn. Con giáp này rủng rỉnh tiền bạc trong túi, tha hồ tiêu xài không phải suy nghĩ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, tính cách người tuổi Mùi rất đơn giản, dịu dàng, sống nội tâm. Họ không dễ nổi nóng, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh. Đó cũng là lý do khiến con giáp này được nhiều người mến. Người tuổi này giỏi giao tiếp, có các mối quan hệ trong xã hội.

10 ngày cuối tháng 2 nhuận Âm lịch, người tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, phúc khí song toàn, nếu gặp khó khăn cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ được tạo điều kiện thuận lợi, phát huy được khả năng vốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài công việc chính, con giáp này cũng sẽ có thêm nghề tay trái, giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Mùi được lãnh đạo coi trọng, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Vì vậy, con giáp này cần nỗ lực hết sức, đừng để phụ lòng cấp trên. Với những người kinh doanh, thời điểm này họ làm ăn phát đạt, doanh số tăng đều, lợi nhuận nhờ đó cũng được cải thiện.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.