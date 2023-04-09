3 con giáp gom hết lộc trời, cát tinh chiếu mệnh, nằm ngủ trên NÚI TIỀN trong 10 ngày cuối tháng 2 nhuận âm lịch

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 00:20

Vào những ngày cuối tháng 2 nhuận, 3 con giáp sau hái lộc không ngơi tay, mưu sự đại than·

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đón vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi trong 10 ngày cuối tháng 2 nhuận âm lịch. Nhờ có Tam Hội cũng như Đế Vượng chiếu mệnh, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi. Thậm chí, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, trở thành người đáng kính trong tập thể.

3 con giáp gom hết lộc trời, cát tinh chiếu mệnh, nằm ngủ trên NÚI TIỀN trong 10 ngày cuối tháng 2 nhuận âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp thuận lợi nên tài chính của người tuổi Dần cũng theo đó phát triển nhanh chóng. Bạn có cơ hội nhận được nhiều khoản lương, thưởng nóng trong khoảng thời gian này. Vì bản mệnh có sức sáng tạo lớn, chịu khó phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo.

Có thể nói rằng đây là khoảng khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Dần. Do đó, nếu bỏ công bỏ sức, chịu khó vất vả ban đầu thì mọi phương diện cuộc sống của bạn đều có bước phát triển đáng kể, công lao bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Những người đang làm kinh tế cũng có cơ hội để thu lời từ những dự án đầu tư trước đó.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhanh nhẹn và đặc biệt rất thích đi đây đó. Họ đi làm, để dành tiền và thường có những chuyến du lịch khám phá trong và ngoài nước. Nhờ những chuyến đi này, họ mở mang thêm kiến thức, có thêm nhiều mối quan hệ xã giao và công việc làm ăn cũng thuận lợi hơn.

3 con giáp gom hết lộc trời, cát tinh chiếu mệnh, nằm ngủ trên NÚI TIỀN trong 10 ngày cuối tháng 2 nhuận âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đôi khi chi tiêu quá đà nhưng bù lại, họ rất giỏi kiếm tiền. Nhờ vào tài năng và khối óc sáng tạo, họ liên tục mở rộng nguồn vốn cũng như nguồn khách hàng tiềm năng giúp công việc làm ăn luôn vững vàng, thuận lợi.

Nửa đầu tháng 4/2023 tới đây, người tuổi Ngọ làm đâu thắng đó, bội thu tiền bạc, danh lợi phát triển song toàn. Con giáp này rủng rỉnh tiền bạc trong túi, tha hồ tiêu xài không phải suy nghĩ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, tính cách người tuổi Mùi rất đơn giản, dịu dàng, sống nội tâm. Họ không dễ nổi nóng, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh. Đó cũng là lý do khiến con giáp này được nhiều người mến. Người tuổi này giỏi giao tiếp, có các mối quan hệ trong xã hội.

10 ngày cuối tháng 2 nhuận Âm lịch, người tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, phúc khí song toàn, nếu gặp khó khăn cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ được tạo điều kiện thuận lợi, phát huy được khả năng vốn có.

3 con giáp gom hết lộc trời, cát tinh chiếu mệnh, nằm ngủ trên NÚI TIỀN trong 10 ngày cuối tháng 2 nhuận âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài công việc chính, con giáp này cũng sẽ có thêm nghề tay trái, giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Mùi được lãnh đạo coi trọng, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Vì vậy, con giáp này cần nỗ lực hết sức, đừng để phụ lòng cấp trên. Với những người kinh doanh, thời điểm này họ làm ăn phát đạt, doanh số tăng đều, lợi nhuận nhờ đó cũng được cải thiện.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Trong 7 ngày tới (14/4): 3 con giáp chỉ cần ngồi không cũng bạc vàng hứng "rổ", may mắn chực chờ trước cửa

Trong 7 ngày tới (14/4): 3 con giáp chỉ cần ngồi không cũng bạc vàng hứng "rổ", may mắn chực chờ trước cửa

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của các tuổi này diễn ra tương đối dễ dàng. Dù theo đuổi lĩnh vực nào thì người tuổi này vẫn luôn làm việc bằng thái độ cầu tiến lẫn tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, sự tự tin giúp bản mệnh sớm chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi tháng 2 nhuận Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời