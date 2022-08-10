3 con giáp gặp vận hạn lớn, xui xẻo bám quanh thân, tài lộc thất thoát, đen đủi đủ đường, bị Thần tài bỏ quên trong năm 2023

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 14:51

Năm 2023 là thời điểm mà 3 con giáp này gặp tai ương khó tránh, bao chuyện xui xẻo đều ập vào người.

Tuổi Tý

3 con giáp gặp vận hạn lớn, xui xẻo bám quanh thân, tài lộc thất thoát, đen đủi đủ đường, bị Thần tài bỏ quên trong năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023 là năm Quý Mão. Tuổi Tý gặp Mão sinh tương hình vô lễ. Sự nghiệp, công việc của bản mệnh trở nên bếp bênh, dễ gặp thị phi. 

Ngoài ra, tuổi Tý còn phạm Hình Thái Tuế trong năm 2023 nên vận trình vô cùng lao đao. Đặc biệt, những người có ý định khởi nghiệp cần hết sức chú ý vì rất dễ thất bại trong thời gian này. Tiền thì không kiếm ra mà còn phải chịu nhiều thiệt hại lớn.

Vì tính cách nóng vội mà bản thân tuổi Tý còn dễ rơi vào những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Điều này không đem lại kết quả tốt đẹp cho công việc và thu nhập của con giáp này.

Trong cuộc sống, tuổi Tý cần phải tránh các tình huống dễ gây tranh cãi, xung đột với những người xung quanh. Bên cạnh đó, chuyện hôn nhân gia đình cũng không được êm đẹp, bản mệnh nên chú ý để giữ tổ ấm của mình được bền chặt.

Tuổi Dậu

Bởi bạn có có địa chi xung với địa chi của năm 2023 – Quý Mão nên cuộc sống sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Người kết hôn cần đặc biệt lưu ý trong mối quan hệ vợ chồng vì có thể gặp nhiều trục trặc, cãi nhau liên miên. Cuộc sống vì thế mà kém đi nhiều, không chỉ hôn nhân mà chuyện làm ăn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn khó hài lòng với cuộc sống, thường đặt mình vào áp lực nên tự làm khổ mình. Công việc cũng lận đận, bạn lại không chịu nghe lời khuyên của người khác mà mọi thứ ngày càng trở nên rắc rối.

3 con giáp gặp vận hạn lớn, xui xẻo bám quanh thân, tài lộc thất thoát, đen đủi đủ đường, bị Thần tài bỏ quên trong năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần phải chú ý khi bước sang năm 2023. Con giáp này dễ bị người xung quanh gây khó dễ, hãm hại.

Bước sang năm 2023, tuổi này bước vào cục diện Mão - Thìn tương hại, Mão thuộc Mộc khắc Thìn thuộc Thổ. Tử vi dự đoán rằng sức khỏe của tuổi Thìn sẽ gặp nhiều vấn đề không tốt, bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn. Bệnh có thể liên quan đến da, đau nhức chăn tay, đau mỏi lưng...

3 con giáp gặp vận hạn lớn, xui xẻo bám quanh thân, tài lộc thất thoát, đen đủi đủ đường, bị Thần tài bỏ quên trong năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này cả sức khỏe lẫn gia đình, áp lực công việc đều khiến Thìn cảm thấy mỏi mệt, khó khăn chồng chất khó khăn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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