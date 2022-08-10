2 con giáp tình tiền đỏ rực, 1 con giáp xui xẻo đeo bám chẳng tha vào giữa tháng cô hồn năm 2022

Người tuổi Tuất vốn thông minh, lanh lợi, làm việc thường đạt hiệu quả cao nên được cấp trên quý mến, khen thưởng. Chính vì vậy rất có thể xuất hiện kẻ sân si, giở trò tiểu nhân trong tháng 7 này, khiến người tuổi Tuất đứng trước nguy cơ bồi thường hợp đồng cho đối tác, thậm chí mất việc. Vậy nên, lời khuyên chân thành là làm gì cũng phải kỹ từng li từng tí, đặc biệt khi ký bất kỳ giấy tờ nào cũng phải đọc rõ ràng, tránh ôm cục nợ hay gánh tội dùm người khác. Bên cạnh đó, cũng phải cân nhắc trong chi tiêu, người tuổi Tuất không nên ăn xài thỏa thích khi tài chính không ổn định.

Và dù có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì người tuổi Tuất hãy giữ tinh thần lạc quan để cải vận. Đừng bao giờ mang khuôn mặt ủ rũ về nhà, than vãn đủ điều, chỉ tổ làm người thân lo lắng thêm thôi.

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn có phúc khí và nội tâm lương thiện. Họ không dễ dàng bị gục ngã bởi những khó khăn.

Trong thâm tâm của tuổi Hợi luôn tin rằng thượng đế rất công bằng, mất đi cái này sẽ được cho lại cái khác, họ không quá quan trọng, nói đúng hơn người tuổi Hợi không tham sân si.

Họ luôn âm thầm làm những việc tốt, mà bản thân họ cũng cảm thấy thích và tự nguyện, cũng chính điều này khiến vận may đến với họ càng ngày càng nhiều.

Trong tháng 7 âm lịch, mọi xui xẻo của tuổi Hợi nhanh chóng qua đi, vận may và tiền tài sẽ kéo đến. Có thể, trong tháng này, người tuổi Hợi sẽ có hầu bao sẽ rủng rỉnh, có tài vận ngoài ý muốn, từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để.

Tuổi Mão

Tháng 7 Âm lịch cũng không mấy tốt với người tuổi Mão, đường công danh gặp nhiều trắc trở khi có kẻ cướp công. Thế nhưng, người tuổi Mão đừng vì vậy mà chán nản, buông xuôi, hãy tìm cách đòi lại công bằng và rồi mọi công sức sẽ được đền đáp xứng đáng. Với số tiền làm ra, chỉ cần biết tiết kiệm và đầu tư đúng chỗ thì người tuổi Mão sẽ nhanh chóng trở thành đại gia.

Không riêng gì đồng nghiệp, trong mối quan hệ bạn bè thì người tuổi Mão cũng phải đề phòng, không được tin tưởng ai tuyệt đối.

Không nên cho bạn bè mượn tiền, càng không nên đưa hết tiền cho bạn bè đi đầu tư. Nếu không sẽ bị bạn bè lợi dụng, lấy hết tiền của thì khóc ròng. Cho nên, tiền mình làm ra mình giữ, còn các mối quan hệ để tốt đẹp và bền lâu thì không nên liên quan đến đồng tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo