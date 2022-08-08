Đầu tháng 7 cô hồn, con giáp nào hút hết vận may của cả thiên hạ?

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 16:13

Bên cạnh những đối tượng gặp xui xẻo vào tháng cô hồn thì các con giáp dưới đây lại đi ngược lại xã hội.T

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ.

Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Đầu tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tý vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

Đầu tháng 7 cô hồn, con giáp nào hút hết vận may của cả thiên hạ? - Ảnh 1
Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể.

Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn. Tuy vậy, trong tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tý cần chú ý cẩn trọng khi ký kết các hợp đồng lớn.

Tuổi Mão

Trong tháng 7 âm lịch, điều đáng chúc mừng là vận trình của tuổi Mão sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, không nên vì vậy mà chủ quan, ở đời họa phúc khôn lường, nên có phương án dự phòng để kịp thời ứng phó trong bất kỳ trường hợp nào.

Tháng âm, bản mệnh được sao Thiên Hỷ chiếu tới giúp cho bạn có thêm nhiều may mắn và cơ hội kiếm tiền hơn. Do đó, đường tài lộc của bản mệnh vô cùng dồi dào.

Tháng 7 âm là tháng đào hoa nở rộ, mang tới nhân duyên cát lành cho những người tuổi Mão đang độc thân. Nhất là nữ mệnh làm gì cũng được mọi người chú ý, tạo sức hút mãnh liệt đối với người khác phái.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định. Người tuổi này thân thiện, gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

Đầu tháng 7 cô hồn, con giáp nào hút hết vận may của cả thiên hạ? - Ảnh 2
Đầu tháng 7 Âm lịch, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, con giáp nào sẽ át hết vía cô hồn để nhận tài lộc, xui xẻo mặc kệ ai?

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