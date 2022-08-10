Dự đoán tử vi ngày mới (Thứ Tư 10/8/2022) của các con giáp: tuổi Sửu vất vả kiếm tiền, tuổi Dần cô độc, tuổi Mùi công việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 09:56

Tử vi hôm nay mách bảo các con giáp sau, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, người được tình duyên như ý, kẻ cô đơn một mình. Nhưng không sao, mỗi người có một số mệnh, chẳng ai được tất mà cũng chẳng ai mất hết, hãy lạc quan hơn nhé!

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Khối lượng công việc dày đặc, con giáp này lại chưa biết cách sắp xếp thời gian nên dễ cảm thấy quá sức. Bản mệnh cần phải tập trung hơn vào những việc mình đang làm để hạn chế tối đa sai sót.

Dự đoán tử vi ngày mới (Thứ Tư 10/8/2022) của các con giáp: tuổi Sửu vất vả kiếm tiền, tuổi Dần cô độc, tuổi Mùi công việc thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm phát sinh rắc rối. Đào hoa dữ gây ra nhiều trở ngại và áp lực trong các mối quan hệ tình cảm. Người tuổi Sửu được khuyên nên cố gắng kiểm soát cảm xúc cá nhân, không để tổn thương người khác.

Tài vận: Vận trình tài lộc biến động. Ảnh hưởng của họa hao tài nên dù kiếm được tiền nhưng con giáp này cũng không được chủ quan trong chi tiêu.

Cẩn trọng: Dễ làm tổn thương những người xung quanh vì cảm xúc tiêu cực. Tuổi Ất Sửu: Không để tiểu nhân có cơ hội làm càng. Tuổi Tân Sửu: Sức khỏe đang có dấu hiệu đi xuống.

Tuổi Dần

Thứ 4 này công việc của Mão va vào Tỷ Kiên nên đi làm khá cô độc, dù thông minh nhưng hay bị dìm, người làm cấp trên thì không nhận được sự ủng hộ của cấp dưới. Tốt nhất là làm xong việc rồi về nhà sớm, bạn cần nghỉ nghơi thư giãn, ngủ đủ giấc để nạp lại năng lượng. 

Dự đoán tử vi ngày mới (Thứ Tư 10/8/2022) của các con giáp: tuổi Sửu vất vả kiếm tiền, tuổi Dần cô độc, tuổi Mùi công việc thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc vươn lên hơn mọi ngày vì được Tam Hợp cục nâng đỡ. Mão ăn nên làm ra nhờ tài ngoại giao và tài ăn nói của mình. Dù bị dụ dỗ đầu tư, mua bán nhưng bạn vẫn tỉnh táo không nghe theo. Mão chỉ thích làm ăn trong sạch, an toàn minh bạch, cực sợ kiếm tiền nhanh vì sợ tiền không bền.

Vận tình cảm không tốt vì Mộc khắc Thổ. Chuyện trong gia đình khiến bạn buồn bực, lo lắng và bất an rất nhiều. Một số người phải chạy vạy ngược xuôi để lo hộ việc cho con cái hoặc cha mẹ, thực sự rất bận và mệt.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi những ngày gần đây chỉ vì sự bất cẩn của chính mình mà bạn làm mất đi sự uy nghiêm, đường tình duyên gặp nhiều trắc trở, dễ mất hình ảnh trước đối phương. 

Dự đoán tử vi ngày mới (Thứ Tư 10/8/2022) của các con giáp: tuổi Sửu vất vả kiếm tiền, tuổi Dần cô độc, tuổi Mùi công việc thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay con giáp này có Chính Quan giúp đỡ đường sự nghiệp êm xuôi, cho bạn nên làm chuyện gì cũng không cần phải lo lắng. Tuy nhiên tình hình tài chính có lẽ sẽ phải đi xuống khi bạn không chú tâm.

Cẩn trọng: Bản mệnh làm gì thì làm cũng nên chú ý một chút

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm. 

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