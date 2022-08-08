“Mở miệng ra có bông có hoa, mở miệng ra có tiền có lộc” là thông điệp dành có 3 con giáp có miệng lưỡi ngọt ngào, biết ăn nói, sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần này

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 21:50

Top 3 con giáp sau không cần vất vả làm việc chỉ cần mở lời vàng ngọc ra cũng thu về một khoản tài lộc khá khá, số hưởng an nhàn, được nhiều người yêu thương.

Tuổi Tị

Hôm nay tuổi Tị có Thiên Tài chiếu vận, có lợi cho những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, những người thường giao tiếp với khách hàng. Người nào có thêm nghề tay trái cũng lộc lá không kém, các bạn nên chiều khách một chút để công việc suôn sẻ, nhất là những bạn tư vấn viên hoặc kinh doanh buôn bán. 

“Mở miệng ra có bông có hoa, mở miệng ra có tiền có lộc” là thông điệp dành có 3 con giáp có miệng lưỡi ngọt ngào, biết ăn nói, sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn đón nhận cả tin vui tài lộc, với nhiều cơ hội kiếm tiền hiếm có đến trong ngày. Ngay cả người làm công ăn lương nếu chịu khó làm thêm ngoài giờ một chút cũng có thu nhập không tồi.

Sự giàu sang của con giáp này chủ yếu nhờ vào tài năng ăn nói, cách cư xử khéo léo khiến người khác vui lòng, nhờ cái miệng khôn ngoan mà con giáp này không ngừng thu tài lộc về túi. Tuy nhiên cần biết giới hạn, tránh để lời nói hoa mỹ của mình khiến người khác nghĩ bạn mồm mép mà ghét bỏ. 

Tuổi Dần

Trong tuần mới, người tuổi Dần gặp được quý nhân, thuận lợi thăng tiến. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Dần khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho bạn đi đến thành công. Tuy nhiên, con giáp này cũng đừng vì thế mà ỷ lại, mọi sự cố gắng cốt yếu đều phải xuất phát từ phía bạn, không nên quá lệ thuộc vào người khác.

“Mở miệng ra có bông có hoa, mở miệng ra có tiền có lộc” là thông điệp dành có 3 con giáp có miệng lưỡi ngọt ngào, biết ăn nói, sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc của người tuổi Dần đều diễn ra hanh thông. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các nguyện vọng còn dang dở từ trước tới nay. Bản mệnh còn có cơ hội được lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của bạn cũng bước sang một nấc thang mới. 

Tuổi Sửu

Sửu là những người có cuộc sống đáng ngưỡng mộ nhất. Con giáp này không chỉ thông minh sắc sảo, linh hoạt trong giao tiếp mà còn là những người rất nhân hậu. Con giáp tuổi này sinh ra với sự may mắn, được các vì sao tốt che chở cả đời. 

“Mở miệng ra có bông có hoa, mở miệng ra có tiền có lộc” là thông điệp dành có 3 con giáp có miệng lưỡi ngọt ngào, biết ăn nói, sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bằng khả năng giao tiếp của mình, tuổi Sửu sẽ kết giao được nhiều bạn bè và có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Cũng nhờ tài ăn nói mà được nhiều người yêu mến, con đường sự nghiệp có cát nhân giúp đỡ, luôn trải thảm đỏ để bạn bước qua dễ dàng. 

Tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Sửu gặp nhiều cát lợi, may mắn căng trànCông việc của Sửu sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy raNgười tuổi Sửu có thể kiếm tiền đầy tay vào tuần mới này. Trong thời gian qua Sửu đã rất chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa. 

 

*bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” ý chỉ những xui xẻo mà 3 con giáp sau gặp phải trong tuần này (8/8-14/8/2022) dù có muốn hay không thì cũng phải đối mặt, cố gắng giải quyết từ những việc nhỏ để tránh những hiểm họa lớn

“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” ý chỉ những xui xẻo mà 3 con giáp sau gặp phải trong tuần này (8/8-14/8/2022) dù có muốn hay không thì cũng phải đối mặt, cố gắng giải quyết từ những việc nhỏ để tránh những hiểm họa lớn

Tuần mới không yên của 3 con giáp sau, dù muốn hay không bạn cũng sẽ phải gặp những tình huống xui rủi, sự cố ngoài ý muốn, thế nên mạnh mẽ đối mặt và vượt qua mới là thượng sách.

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