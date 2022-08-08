Lương về lương về: tiền bạc rủng rỉnh, thăng quan tiến chức, niềm vui nhân đôi là thông điệp dành cho 3 con giáp vào ngày mai 9/8/2022

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 15:18

Top 3 con giáp sau đây vào ngày mai lương sẽ về, còn có phúc lợi mới, sếp thưởng thêm cho những vất vả của bạn, thăng chức lên đời từ đây.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Lương về lương về: tiền bạc rủng rỉnh, thăng quan tiến chức, niềm vui nhân đôi là thông điệp dành cho 3 con giáp vào ngày mai 9/8/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng này công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Ngọ có một tuần tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui.

Lương về lương về: tiền bạc rủng rỉnh, thăng quan tiến chức, niềm vui nhân đôi là thông điệp dành cho 3 con giáp vào ngày mai 9/8/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày mai cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, biết đâu ở chỗ làm mới mức lương sẽ cao hơn, sếp bớt khó tính hơn.

Càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên thiên hạ có bàn ra tán vào thì cứ mặc kệ. Chẳng qua người ta thấy bạn làm ăn được nên ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng, những người như thế chẳng bao giờ khá lên được.

Vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Các bạn nam nên tích cực tán tỉnh những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội, cưới hỏi trong tuần này cũng khá tốt. Người đó tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng may.

Tuổi Sửu

Lương về lương về: tiền bạc rủng rỉnh, thăng quan tiến chức, niềm vui nhân đôi là thông điệp dành cho 3 con giáp vào ngày mai 9/8/2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới sẽ mang đến nhiều may mắn cho tuổi Dần, cần phải biết nắm bắt cơ hội. Thứ Ba (9/8/2022) là ngày thích hợp với Sửu, nên hôm nay là ngày tốt cho tuổi Sửu, phù hợp cho việc kiểm tra sức khỏe hoặc tham gia các cách trị liệu để nâng cao thể chất của bản thân. Đây là ngày lộc phát cho tuổi Sửu. Bản mệnh có thể nhận được 1 món quà giá trị, hoặc nhận được giải thưởng lớn từ 1 cuộc thi nào đó. Nói chung dù đi đâu, làm gì trong ngày hôm nay thì đều có khả năng thành công.

Ngày mai tuổi Sửu có vận đào hoa nở rộ, tuổi Sửu độc thân cần lưu ý để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vì dễ gặp được 1 nửa như ý.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” ý chỉ 3 con giáp xui xẻo sau vào cuối tuần (14/8/2022) may mắn đâu không thấy, làm việc gì cũng dễ xảy ra sơ xuất, chuyện bé xé to, tài lộc tiêu hao nặng, mệt mỏi căng thẳng vô cùng

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” ý chỉ 3 con giáp xui xẻo sau vào cuối tuần (14/8/2022) may mắn đâu không thấy, làm việc gì cũng dễ xảy ra sơ xuất, chuyện bé xé to, tài lộc tiêu hao nặng, mệt mỏi căng thẳng vô cùng

Xin chia buồn cho 3 con giáp sau vào chủ nhật ngày 14/8/2022, cuối tuần người ta đi chơi, nghỉ ngơi còn bạn phải lao tâm vô một mớ hỗn độn và tiêu hao không ít tiền, nhưng chớ tiêu cực quá, mọi chuyện sẽ qua nhanh nếu bạn tu tâm tích đức nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tâm linh tử vi tháng 7 âm lịch Tử vi ngày mới. tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng