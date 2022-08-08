Lương về lương về: tiền bạc rủng rỉnh, thăng quan tiến chức, niềm vui nhân đôi là thông điệp dành cho 3 con giáp vào ngày mai 9/8/2022

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

Tháng này công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

Tuổi Ngọ

Ngọ có một tuần tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày mai cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, biết đâu ở chỗ làm mới mức lương sẽ cao hơn, sếp bớt khó tính hơn.

Càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên thiên hạ có bàn ra tán vào thì cứ mặc kệ. Chẳng qua người ta thấy bạn làm ăn được nên ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng, những người như thế chẳng bao giờ khá lên được.

Vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Các bạn nam nên tích cực tán tỉnh những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội, cưới hỏi trong tuần này cũng khá tốt. Người đó tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng may.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới sẽ mang đến nhiều may mắn cho tuổi Dần, cần phải biết nắm bắt cơ hội. Thứ Ba (9/8/2022) là ngày thích hợp với Sửu, nên hôm nay là ngày tốt cho tuổi Sửu, phù hợp cho việc kiểm tra sức khỏe hoặc tham gia các cách trị liệu để nâng cao thể chất của bản thân. Đây là ngày lộc phát cho tuổi Sửu. Bản mệnh có thể nhận được 1 món quà giá trị, hoặc nhận được giải thưởng lớn từ 1 cuộc thi nào đó. Nói chung dù đi đâu, làm gì trong ngày hôm nay thì đều có khả năng thành công.

Ngày mai tuổi Sửu có vận đào hoa nở rộ, tuổi Sửu độc thân cần lưu ý để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vì dễ gặp được 1 nửa như ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.