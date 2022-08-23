3 con giáp gặp rắc rối vào ngày 23/8/2022, dễ vướng thị phi, tiểu nhân quấy phá, mất tiền hao của, cẩn thận đề phòng

Thìn Tuất tương xung, theo tử vi dự báo thì tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với hung vận khá lớn hôm nay đó. Bản mệnh vướng vào những chuyện phiền phức rắc rối chẳng đâu vào đâu, mệt mỏi vô cùng.

Những rắc rối đó khiến cho người ấy hiểu lầm tình cảm của bạn, có thể dẫn đến những hiểu lầm, nghi ngại phá vỡ tình cảm vừa mới chớm nở giữa 2 người mà chẳng có cách nào tìm lại được.

Thiên Quan còn nhắc con giáp này về nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa gạt, khiến cho bản mệnh mất cảnh giác mà trao tiền bạc vào nơi không đáng tin.

Thìn Tuất tương xung, theo tử vi dự báo thì tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với hung vận khá lớn hôm nay đó. Bản mệnh vướng vào những chuyện phiền phức rắc rối chẳng đâu vào đâu, mệt mỏi vô cùng. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi có một ngày không được suôn sẻ, hung vận quá lớn khó thể chống đỡ nổi. Con giáp này đối mặt với cục diện Mùi Tuất tương phá, chuyện tình cảm có nhiều buồn phiền. Hai không tìm được tiếng nói chung, hiểu lầm nối tiếp nhau chồng chất.

Bản mệnh cũng được cảnh báo về họa phá tài. Đừng nghĩ rằng mình tiêu ít bởi nhiều khoản chi góp lại thì là một số tiền lớn đấy. Công việc cũng gặp nhiều trở ngại, tuổi Mùi cho thấy được khả năng làm việc cá nhân xuất sắc của mình nhưng khi phải kết hợp với ai đó, con giáp này lại không được tốt như vậy.

Công việc cũng gặp nhiều trở ngại, tuổi Mùi cho thấy được khả năng làm việc cá nhân xuất sắc của mình nhưng khi phải kết hợp với ai đó, con giáp này lại không được tốt như vậy. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường.

Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.

Người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm