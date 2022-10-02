3 con giáp đón tin vui dồn dập, tiền tỷ ùa vào túi, hạnh phúc chan chứa thăng hoa trong 2 tuần đầu tháng 10

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 17:15

Niềm vui nối tiếp niềm vui nở rộ trong 2 tuần đầu tháng 10 giúp 3 con giáp này luôn có năng lượng tràn đầy để thực hiện nhiều mục tiêu mới.

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, tuổi Mão là những người nhạy cảm và rất chu đáo. Bất kể là ở hoàn cảnh nào, họ cũng biết đối nhân xử thế, khéo léo trong giao tiếp nhờ vậy mà được mọi người yêu quý. Tuổi Mão mạnh mẽ và luôn lường trước được những hậu quả về những việc làm của mình, họ có trách nhiệm và gánh được mọi rủi ro không ngờ đến. Có thể nói, nhờ sự kiên định đó mà tuổi Mão dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vào trung niên.

3 con giáp đón tin vui dồn dập, tiền tỷ ùa vào túi, hạnh phúc chan chứa thăng hoa trong 2 tuần đầu tháng 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong 2 tuần đầu tháng 10, tuổi Mão sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, sự nghiệp sẽ thăng hoa và tìm được hướng đi mới, nhờ vậy mà tài vận cũng dồi dào, có khả năng cá kiếm được khối tài sản to lớn, đủ để sống sung túc dư dả về sau.

Hơn thế nữa, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho vì gia đình sẽ đón thêm thành viên mới, mang đến vận may cho mọi người.

Tuổi Dậu

3 con giáp đón tin vui dồn dập, tiền tỷ ùa vào túi, hạnh phúc chan chứa thăng hoa trong 2 tuần đầu tháng 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối suôn sẻ và tốt đẹp trong 2 tuần đầu tháng 10. Người tuổi này luôn khôn khéo để gây ấn tượng với mọi người xung quanh, nhờ đó mà các mối quan hệ xã hội của bản mệnh được duy trì một cách tốt đẹp. Đồng thời, đây còn là nền tảng để tuổi này chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp.

Vận trình tình cảm tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Những mâu thuẫn trước đó dần được tháo gỡ nhờ có Tam Hội cục giúp đỡ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất được Thần Tài che chở trong năm nay. Nhờ đó, tài sản của họ tăng vọt, tiền thiên hạ đổ hết vào ví của họ. 

3 con giáp đón tin vui dồn dập, tiền tỷ ùa vào túi, hạnh phúc chan chứa thăng hoa trong 2 tuần đầu tháng 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất còn được các sao may mắn chiếu mệnh, vận may vô tận. Không chỉ thu lợi từ việc kinh doanh, họ còn có cơ hội gặt hái tài lộc từ những khoản đầu tư khác. 

Trong 2 tuần đầu tháng 10, họ có thể mở rộng hầu bao để đón tiền, cả tháng phú quý, sung túc. Thời gian này con giáp tuổi Tuất làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió. 

Vì thế, hãy kiên trì, luôn ổn định cảm xúc và kiềm chế bản thân để cuộc sống luôn đạt được những điều tốt nhất. 

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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