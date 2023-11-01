3 con giáp đón lộc đầy tay, của cải chất thành đống trong 15 ngày tới: Vượng vận quý nhân, tài khoản tăng gấp đôi gấp ba, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây kinh doanh thu lợi nhuận dồi dào, ngồi mát ăn bát vàng trong 15 ngày tới.

Tuổi Tý

Tý trời sinh cá tính mạnh mẽ hơn người, nhưng trong tính tình lại vô cùng tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những người tuổi Tý họ trao đi mà không cần nhận lại. Bởi vậy, con giáp này thông minh lại tích được nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc.

Tử vi trong 15 ngày tới cho biết, đây là lúc Tý nhận được về những trái ngọt từ những hạt mầm mà con giáp này đã đem gieo. Sự nghiệp và tài vận của Tý đạt được những thành công lớn, nhờ thế mà đời sống vật chất của Tý cũng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng diễn ra như mong muốn, Tý cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi có được sự yêu thương từ những người xung quanh.

3 con giáp đón lộc đầy tay, của cải chất thành đống trong 15 ngày tới: Vượng vận quý nhân, tài khoản tăng gấp đôi gấp ba, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách hiền lành, dễ gần. Họ chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu. Trải qua một năm với nhiều biến cố, khó khăn và trắc trở, đến cuối năm, công việc của họ khởi sắc không ngờ.

Vận xui tan đi, vận may gõ cửa, trong 15 ngày tới, con giáp tuổi Mùi gặp được quý nhân và được giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ đạt được thành tích tốt, được tuyên dương, khen thưởng.

Mọi đề xuất của họ trong thời gian này cũng sẽ được cấp trên chấp nhận. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ bắt đầu một mùa vụ mới với kinh nghiệm có được từ mùa vụ trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi cũng có thêm cơ hội để học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

3 con giáp đón lộc đầy tay, của cải chất thành đống trong 15 ngày tới: Vượng vận quý nhân, tài khoản tăng gấp đôi gấp ba, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng là một trong số những con giáp có cuộc sống vô cùng sung túc, viên mãn trong 15 ngày tới. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất có sự chuyển mình một cách vô cùng thuận lợi. Những cơ hội làm ăn tốt sẽ liên tục đến với họ. Nếu biết nỗ lực, chăm chỉ tuổi Tuất có thể kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống giàu có không thiếu thốn gì.  

Bên cạnh đó, những cơ hội để họ xây dựng một sự nghiệp vững chắc, ổn định cho tương lai lâu dài cũng sẽ tới với tuổi Tuất, đòi hỏi họ phải biết sáng suốt lựa chọn.Tử vi học có nói, tuổi Tuất có thể dư sức kiếm tiền dễ dàng trong 15 ngày tới và họ nhất định không nên bỏ lỡ.

Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất cũng gặp may trong các mối quan hệ tình cảm. Những người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác giới và xây dựng được các mối quan hệ tiềm năng. Tuy nhiên, có vẻ như những người phù hợp nhất với họ lại không phải là những người xa lạ, mà chính là một trong số những người bạn thân thiết mà bạn không ngờ tới. Hãy cân nhắc tình cảm và cho mình một cơ hội để hạnh phúc cùng người mà bạn tin tưởng nhé.  

3 con giáp đón lộc đầy tay, của cải chất thành đống trong 15 ngày tới: Vượng vận quý nhân, tài khoản tăng gấp đôi gấp ba, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào đúng 19 giờ ngày 1/11: 3 con giáp xòe tay hứng tiền khủng về két, tiến đến đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp vững chãi, vạn sự lên hương

Vào đúng 19 giờ ngày 1/11: 3 con giáp xòe tay hứng tiền khủng về két, tiến đến đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp vững chãi, vạn sự lên hương

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vùng vẫy trong biển tiền, mở cửa ra là thấy may mắn vào đúng 19 giờ ngày 1/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 31/10 tu vi ngay 1/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ