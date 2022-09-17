3 con giáp cực kì may mắn, lộc lá bùng nổ, tiền vàng đầy tay trong tháng 10 tới đây

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 15:44

Bước sang tháng 10 có 3 con giáp cực kì may mắn, tiền bạc đầy tay làm gì cũng hanh thông và thuận lợi viên mãn

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, chuẩn bị bước sang tháng 10 tới, cục diện Lục Hợp xuất hiện che chở cho vận trình những ngày tới của người tuổi Tý thêm phần suôn sẻ và nhẹ nhàng. Vốn tính hòa đồng và nhiệt tình, con giáp này dù đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người. Chính vì thế nên khi gặp phải khó khăn, bạn luôn nhận được không ít sự giúp đỡ từ người xung quanh.

Thực Thần còn mang tới những cơ hội kinh doanh béo bở từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng vững vàng trừ trước đó, quan trọng là bản mệnh sẽ nắm bắt được tới đâu mà thôi. Nếu không đủ tự tin, đừng quên hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm.

3 con giáp cực kì may mắn, lộc lá bùng nổ, tiền vàng đầy tay trong tháng 10 tới đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, chuẩn bị bước sang tháng 10 tới, có Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí là vượt xa mong đợi.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào những ngày tới. Quý nhân sẽ giúp bạn định hướng tương lai hoặc giải quyết khúc mắc ở hiện tại.

3 con giáp cực kì may mắn, lộc lá bùng nổ, tiền vàng đầy tay trong tháng 10 tới đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành lương thiện, nhưng không hề thiếu sự khôn ngoan. Những người tuổi Hợi họ dám dấn thân, có khát vọng đổi đời, có gan làm giàu nên nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm tiền nhiều của dư dả hơn người.

Tử vi dự báo, nửa cuối tháng 9, bước vào tháng 10 tới đây đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ có điều kiện phát triển sự nghiệp của mình. Trong thời gian tới, con giáp này đạt được kết quả như mong đợi, chỉ cần tiến hành theo quy định mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Về phương diện tình trong thời gian này tuổi Hợi sẽ có đời sống tình cảm vô cùng viên mãn, hạnh phúc, thoải mái cuộc sống thăng hoa dư dả.

3 con giáp cực kì may mắn, lộc lá bùng nổ, tiền vàng đầy tay trong tháng 10 tới đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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