3 con giáp có tố chất làm LÃNH ĐẠO, sinh ra đã khí chất hơn người

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 17:50

3 con giáp này vừa sinh ra đã có số làm lãnh đạo, thuở nhỏ xuất chúng lớn lên bản lĩnh hơn người.

Tuổi Mão

Tuổi Mão mang hình tượng chú mèo thông minh và nhanh nhẹn. Theo tử vi học, tuổi Mão bẩm sinh đã có tài trí và khả năng lãnh đạo hơn người.

Tuổi Mão luôn biết nhìn xa trông rộng và đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra như thế nào trong tương lai. Tuy nhiên, một số người tuổi này thường thiếu tự tin trong mọi việc, đây là điều lớn nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp của tuổi Mão.

Tự tin là một trong những tố chất quan trọng mà người lãnh đạo cần phải có để đưa ra được những quyết định dứt khoát nhất trong công việc. Điều này tuổi Mão có thể khắc phục dần dần.

Tuổi Mão cần thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và thay vào đó bằng niềm tin với chính bản thân mình.

3 con giáp có tố chất làm LÃNH ĐẠO, sinh ra đã khí chất hơn người - Ảnh 1

Theo tử vi học, tuổi Mão bẩm sinh đã có tài trí và khả năng lãnh đạo hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Do cung mệnh xuất hiện cục diện “ Thiên Quan Trấn Thủ” nên trong số 12 con giáp nên người tuổi Dậu là con giáp quản lý tài chính giỏi nhất. Con giáp này lại có ngũ hành thuộc Kim nên “Lục Hợp Sinh Lộc”, cả đời tiền bạc dồi dào.

 

Ngoài ra, người tuổi Dậu cả đời được hưởng phúc khí, luôn được bạn bè ra tay giúp đỡ lúc khó khăn, lại thêm khả năng cạnh tranh, khả năng kiếm tiền cao nên việc trở thành những đại phú thương là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

 

3 con giáp có tố chất làm LÃNH ĐẠO, sinh ra đã khí chất hơn người - Ảnh 2

Do cung mệnh xuất hiện cục diện “ Thiên Quan Trấn Thủ” nên trong số 12 con giáp nên người tuổi Dậu là con giáp quản lý tài chính giỏi nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong quan niệm của người phương Đông, Rồng luôn là biểu tượng của quyền lực và lãnh đạo. Vì vậy, những ai tuổi Thìn hầu như đều sở hữu khí chất uy quyền, mạnh mẽ, tự tin và khả năng tiên phong, dẫn đầu trong các nhóm hội. Họ sinh ra không phải làm một nhân vật bình thường, gọi dạ bảo vâng, mà để trở thành người có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Ngoài ra, đa số người tuổi Thìn cũng có tham vọng rất cao, nhiều hoài bão và muốn khẳng định bản thân bằng cách giành lấy thành công trong công việc. Với lòng tự trọng cao, ý chí phi thường và nghị lực vượt qua gian khó, người tuổi Thìn thừa bản lĩnh để đạt được mục tiêu và đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng.

3 con giáp có tố chất làm LÃNH ĐẠO, sinh ra đã khí chất hơn người - Ảnh 3

Vì vậy, những ai tuổi Thìn hầu như đều sở hữu khí chất uy quyền, mạnh mẽ, tự tin và khả năng tiên phong, dẫn đầu trong các nhóm hội.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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