3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 16 ngày tới (27/8 - 11/9), giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 07:53

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 16 ngày tiếp theo (27/8 - 11/9) là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp của 3 con giáp này. Họ được thần phật phù trợ nên làm gì cũng xuối chèo mát mái, vận trình tài lộc phất lên như cá gặp nước.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 16 ngày tiếp theo (27/8 - 11/9) Chính Quan đem lại nhiều may mắn cho sự nghiệp của người tuổi Sửu. Trong thời gian này, nhờ có tinh thần làm việc trách nhiệm cao mà bạn luôn khiến lãnh đạo cảm thấy an tâm mỗi khi giao trọng trách.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, đừng biến mình thành 1 người bảo thủ, cứng nhắc. Nhiều khi thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp giải quyết công việc suôn sẻ, thuận lợi hơn hẳn.

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 16 ngày tới (27/8 - 11/9), giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Một trong những con giáp ghi tên trong bảng vàng 16 ngày tới (27/8 - 11/9) chính là tuổi Mão. Những người cầm tinh con mèo sẽ được thần tài chiếu cố nên họ sẽ không bao giờ phải lo về tiền bạc.

Tuổi Mão sẽ giải quyết gọn gàng những khoản nợ nẩn, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất. Khoảng thời gian này trở đi, tuổi Mão sẽ có một nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Sự nghiệp, công danh của tuổi Mão thời điểm này cũng đặc biệt hanh thông, họ sẽ có cơ hội chứng minh năng lực của mình với cấp trên, từ đó, con đường công danh sẽ rộng mở.

Đường tình duyên của Mão thời điểm này cũng rất tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ những người khác giới. Trong khi đó, những người đã yêu nhau có thể tính đến chuyện “về chung một nhà”.

3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 16 ngày tới (27/8 - 11/9), giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 16 ngày tiếp theo (27/8 - 11/9) Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại.

3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 16 ngày tới (27/8 - 11/9), giàu nứt đố đổ vách, tài lộc bùng phát không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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