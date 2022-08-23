3 con giáp có vượng quý nhân trong 7 ngày tới (24/8 - 30/8), liên tục đón nhận nhiều tin vui, tài vận trở nên vượng phát

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 15:36

Trong 7 ngày sắp tới (24/8 - 30/8) 3 con giáp cực kì may mắn, được quý nhân giúp đỡ mọi lúc, liên tục đón nhận nhiều tin vui và tài lộc.

Tuổi Sửu

Trong 7 ngày sắp tới (24/8 - 30/8) đường công danh của tuổi Sửu có Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm tài chính, kế toán hoặc các vấn đề liên quan trực tiếp đến tiền bạc, đầu tư sẽ gặp nhiều may mắn.

Tuổi Sửu cũng có quý nhân đưa đường chỉ lối nên mọi việc diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn. Tháng trước, tuổi Sửu đã gặp những vấp váp khiến sự nghiệp chững lại. Sau những ngày nghỉ ngơi, tuổi Sửu lấy lại phong độ và tiếp tục phấn đấu.

Đường tình duyên của tuổi Sửu cũng diễn ra tốt đẹp. Con giáp này có thể đón nhiều tin vui về nhân duyên tốt lành. Dù là người có cặp có đôi hay độc thân thì đều trải qua những điều ngọt ngào của tình yêu.

3 con giáp có vượng quý nhân trong 7 ngày tới (24/8 - 30/8), liên tục đón nhận nhiều tin vui, tài vận trở nên vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 7 ngày sắp tới (24/8 - 30/8) Thực Thần mang tới cuộc sống tươi vui nên tuổi Dậu đang trở nên dễ thương hơn, cởi mở và rõ ràng hơn với mọi người xung quanh, chính vì thế bạn thực sự được yêu quý. Đây là 7 ngày để tìm kiếm các mối quan hệ và cho mọi người thấy bạn đáng yêu thế nào.

Tuổi Dậu có cát tinh nâng đỡ nên thu hút được khá nhiều người tốt đến bên mình, mang đến nhiều cơ hội phát triển hiếm có. Người làm ăn xa nhà được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, động viên hết sức, cùng chia sẻ vui buồn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn lạc quan, vui vẻ nhờ đó mà sức khỏe của bạn được cải thiện. Thế nên đừng ngạc nhiên khi rất nhiều ánh mắt dõi theo bạn nhé.

3 con giáp có vượng quý nhân trong 7 ngày tới (24/8 - 30/8), liên tục đón nhận nhiều tin vui, tài vận trở nên vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết trong 7 ngày sắp tới (24/8 - 30/8) cục diện Tam Hội giúp tăng cơ hội gặp quý nhân của người tuổi Hợi trong hôm nay. Công việc của bạn đang có những bước tiến triển thuận lợi, nhờ vậy bạn có thể được cấp trên cất nhắc hoặc được trao những cơ hội phát triển những cơ hội đáng quý.

Bản mệnh là người thông minh, có tài nhưng Thương Quan khuyên bạn nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để bắt chẹt bạn trong tương lai.

3 con giáp có vượng quý nhân trong 7 ngày tới (24/8 - 30/8), liên tục đón nhận nhiều tin vui, tài vận trở nên vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.  

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