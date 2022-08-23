Tử vi ngày mai (24/8):có 2 con giáp cực kì may mắn, tiền tài dô đầy túi, 1 con giáp lại gặp trăm chuyện xui xẻo, liên tục bị tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 12:20

Tử vi ngày mới (24/8) cho biết, trong ngày mai có 2 con giáp vận trình suôn sẻ, may mắn kéo theo ầm ầm, nhưng có 1 con giáp lại phải hứng chịu mọi xui rủi, bị tiểu nhân quấy phá, có nguy cơ hao tổn tài lộc.

2 con giáp may mắn 

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới (24/8) cho biết Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Ngũ hành tương sinh còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình, đừng ngần ngại.

Tử vi ngày mai (24/8):có 2 con giáp cực kì may mắn, tiền tài dô đầy túi, 1 con giáp lại gặp trăm chuyện xui xẻo, liên tục bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới (24/8) cho biết có Tam Hợp mà người tuổi Dần có cảm thấy những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đang tràn ngập trong không gian của bạn. Dường như những phút giây lãng mạn ngọt ngào của đời sống tình cảm sẽ giúp cho tâm hồn bạn được thăng hoa hơn rất nhiều đấy.

Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu một ngày ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc của người tuổi Dần, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ phải bôn ba vất vả nhưng sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Tử vi ngày mai (24/8):có 2 con giáp cực kì may mắn, tiền tài dô đầy túi, 1 con giáp lại gặp trăm chuyện xui xẻo, liên tục bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp xui xẻo 

Tuổi Mão 

Tử vi ngày mai (24/8):có 2 con giáp cực kì may mắn, tiền tài dô đầy túi, 1 con giáp lại gặp trăm chuyện xui xẻo, liên tục bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới (24/8) cho biết, người tuổi Mão có nguy cơ gặp phải tai họa từ kẻ tiểu nhân, khiến cho công việc vốn đang trên đà tăng tiến thuận lợi lại gặp phải trở ngại. Bạn không lường hết được những nguy cơ có thể xảy đến nên chưa có cách giải quyết thực sự hiệu quả, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Hung thần này còn mang tới rắc rối liên quan đến các mối quan hệ của mệnh chủ. Có người dù trước mặt bạn tỏ ra thân thiện nhưng sau lưng lại đâm chọt, ném đá giấu tay. Khoảng thời gian này bạn có thể cảm thấy khó khăn trùng trùng, hãy nhớ hành sự thận trọng.

Dù muốn hay không, ngày này bạn cũng phải chi ra một khoản không nhỏ để giải quyết rắc rối do bản thân gây ra. Tiền bạc mất đi rồi vẫn có thể kiếm lại, đừng quá lấn cấn trong lòng nếu không thể thay đổi điều gì.

Ngũ hành sinh xuất khiến vợ chồng con giáp này có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Vợ chồng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến, tuy nhiên bạn không nên quá nóng nảy, nói ra những lời gây tổn thương cho bạn đời của mình. 

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy công danh sự nghiệp của những con giáp này liên tục gặp điểm sáng, có Thần tài dựa vào nên vận trình tài lộc "dồi dào" lạ thường

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy công danh sự nghiệp của những con giáp này liên tục gặp điểm sáng, có Thần tài dựa vào nên vận trình tài lộc "dồi dào" lạ thường

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy, mọi việc ổn định và dễ phát huy được phong độ của bản thân, tiền tài cũng từ đó mà tăng lên đáng kể.

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