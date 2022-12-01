3 con giáp có khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận vào 15h chiều Thứ 7 ngày 3/12: Tài Lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, hưởng lộc trời ban, phát tài như ý, giàu sang phú quý, tiền của đề huề

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 18:00

Từ khung giờ này, 3 con giáp sau có nhiều khởi sắc về tài chính, tình vào đầy tim, cuộc sống viên mãn bất ngờ. Thậm chí là may mắn hết phần người khác khiến nhiều kẻ ghen tị.

 

Tuổi Ngọ

Vào khung giờ này người tuổi Ngọ dễ được điều lành có đôi, phản công thành công, vận khí tràn đầy, ngẩng đầu thấy phúc, ra ngoài ‘hái được’ tiền, có xe có của, giàu có. Người cầm tinh con ngựa sẽ có tài lộc dồi dào, thu nhập tăng mạnh vào khoảng thời gian cuối tháng. Vận may không chỉ thể hiện ở thu nhập mà còn ở sự nghiệp, vì vậy, những bạn cầm tinh là con ngựa, có thể hoàn thành tốt công việc của mình, đợi sếp khen ngợi, chuẩn bị đạt đến đỉnh cao của cuộc đời!

3 con giáp có khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận vào 15h chiều Thứ 7 ngày 3/12: Tài Lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, hưởng lộc trời ban, phát tài như ý, giàu sang phú quý, tiền của đề huề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ trong thời điểm này tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn mang vận quý nhân, có số gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của bạn được củng cố và ổn định hơn.

Tuổi Dần

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

3 con giáp có khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận vào 15h chiều Thứ 7 ngày 3/12: Tài Lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, hưởng lộc trời ban, phát tài như ý, giàu sang phú quý, tiền của đề huề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ vậy vào khung giờ này, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp khôn ngoan, thông minh, làm việc gì cũng quyết đoán. Với tinh thần lạc quan và ham học hỏi, con giáp này sẽ sẵn sàng chinh phục những điều mình chưa từng biết đến, gặt hái được những thành công nhất định trong công việc.

3 con giáp có khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận vào 15h chiều Thứ 7 ngày 3/12: Tài Lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, hưởng lộc trời ban, phát tài như ý, giàu sang phú quý, tiền của đề huề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, người tuổi Dậu sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng, tài vận của con giáp tuổi Dậu sẽ được cải thiện đáng kể, con giáp này sẽ có thể tạm biệt nghèo đói và khó khăn. Không chỉ có quý nhân đồng hành, sự nghiệp ngày càng thăng tiến mà trong nhà cũng có những chuyện vui vẻ, quan hệ suôn sẻ, hòa thuận với nhau. Những người tuồi Dậu dù có khó khăn như thế nào thì cũng sẽ vượt qua bởi bản thân tuổi Dậu kiên cường, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thượng đế sắp đặt Thần Tài và Quý Nhân tề tựu vào đúng 5h sáng Thứ 6 ngày 2/12 hộ mệnh 3 con giáp: Vận trình lên hương, hỷ sự liên miên, vận may rực rỡ, đón nhận nhiều tin vui tài lộc

Thượng đế sắp đặt Thần Tài và Quý Nhân tề tựu vào đúng 5h sáng Thứ 6 ngày 2/12 hộ mệnh 3 con giáp: Vận trình lên hương, hỷ sự liên miên, vận may rực rỡ, đón nhận nhiều tin vui tài lộc

Trong khung giờ này, 3 con giáp vượng tài, thu nhập dư dả, tài lộc khởi sắc rực rỡ, nhiều cơ hội kiếm tiền giúp cải thiện thu nhập.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 3/12 tử vi 12 con giáp ngày 3/12 tu vi ngay 3/12

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 47 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà