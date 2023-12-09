3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, chuẩn bị ngồi trên đống tiền trong 7 ngày tới: Bạc vàng tiêu sướng tay, phúc đức vô biên, công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gia đạo hưng thịnh sung túc, may mắn hơn người trong 7 ngày tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong 7 ngày tới. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Thìn không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này.

Người tuổi Thìn không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Thìn còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, chuẩn bị ngồi trên đống tiền trong 7 ngày tới: Bạc vàng tiêu sướng tay, phúc đức vô biên, công danh rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học có nói, tuổi Mùi là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Mùi không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ. Những người này không chỉ bên cạnh tuổi Mùi bước qua gian khổ mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp, giúp họ kiếm được nhiều tiền để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trong 7 ngày tới, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Thời điểm này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Lúc này, tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội vàng và thăng hoa bất ngờ. Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, chuẩn bị ngồi trên đống tiền trong 7 ngày tới: Bạc vàng tiêu sướng tay, phúc đức vô biên, công danh rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là con giáp thông minh sống tình nghĩa, lương thiện. Tuổi Mão là người hiền lành, tốt bụng, luôn nhường nhịn người khác trong mọi vấn đề. Họ có cách sống chân thành, đối đãi thiệt tình với người khác, thích giúp đỡ người già, trẻ nhỏ và những người khó khăn hơn mình. Với sự nhạy bén, khôn khéo, họ giải vây cho người đang khốn đốn.

Người sinh năm Mão vốn thiện lương, nhiệt tình, ôn hòa, nên luôn là người đứng ra giải quyết các mâu thuẫn.Thế nên bạn có cuộc sống khá thoải mái về chuyện tiền bạc. Nhờ Thần Phật phù trợ mà bạn có cơ ngơi nhiều người mong ước trong 7 ngày tới.

Dù thông minh tài giỏi nhưng tuổi Mão sống ôn hòa, tốt tính với mọi người xung quanh. Ra ngoài xã hội con giáp này luôn được người khác giúp đỡ hết mình. Đó là lý do họ rất dễ thành công trong công việc vì có nhiều cơ hội làm giàu.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, chuẩn bị ngồi trên đống tiền trong 7 ngày tới: Bạc vàng tiêu sướng tay, phúc đức vô biên, công danh rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

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