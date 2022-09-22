3 con giáp "chuyển bại thành thắng, hóa hung thành cát" vào 22/9/2022, hưởng cạn lộc Thần Tài, của cải chồng chất, tiền bạc dư dả, mua hàng không cần nhìn giá

Tử vi dự đoán, ngày 22/9, những con giáp sau có cơ hội "hóa hung thành cát", gặp nhiều may mắn về tài lộc , tiền bạc vượng phát, thu nhập cũng tăng lên gấp đôi gấp ba
- Thầy phong thủy trứ danh chỉ mặt điểm tên 3 con giáp "gánh vàng về nhà" vào 19 giờ tối ngày 20/9, tiền bạc phủ phê, phú quý số 2 không ai số 1
- Liên tiếp từ 20/9 - 30/9, "khổ tận cam lai", 3 con giáp được Thần Tài độ cho trúng số độc đắc, nhà cao cửa rộng, đất đai mênh mông thẳng cánh cò bay, gia đạo sang giàu
Tuổi Ngọ
Thường ngày, con giáp này luôn thân thiện với mọi người, đó cũng chính là lý do mà vận quý nhân của người tuổi Ngọ thường khá vượng. Con giáp này cũng là một trong những con giáp có đầu óc kinh doanh, rất biết kiếm tiền. Cho họ một đồng, họ có thể làm cho một đồng đó sinh sôi nảy nở, bỏ của rất ít mà thu lãi rất nhiều. Để làm được như vậy, họ đều có kế hoạch cho riêng mình. Thậm chí, họ có thể đặt giá buôn bán của mình ở mức thấp nhất, thấp hơn hẳn so với những người cùng ngành.
Trong thời gian này, Ngọ cũng nằm trong danh sách những con giáp may mắn về tài lộc vào ngày 22/9. Thêm nữa, người tuổi Ngọ hiểu được tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ nên càng chú trọng đầu tư vào đó. Chuyện kinh doanh buôn bán càng ngày càng phát đạt, hàng chạy đắt như tôm tươi, lẽ dĩ nhiên là tiền bạc thu về cũng chẳng thể ít được, vận trình tài lộc khởi sắc vô cùng. Tiền bạc nhiều không kể xiết, họ thoải mái lo cho cuộc sống của bản thân, cũng đủ để giúp cho gia đình và người thân sống trong cảnh sung túc đủ đầy.
Tuổi Dậu
Trong số những con giáp, tuổi Dậu là người khao khát làm giàu, luôn hy vọng bản thân có thể tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Dậu có lòng tự trọng cao, họ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, chỉ muốn dựa vào năng lực của mình để tạo dựng cơ nghiệp. Bản mệnh là người có đầu óc, vô cùng thông minh, hơn nữa lại rất giỏi trong hoạt đồng đầu tư và bẩm sinh là người có tài vận vượng phát
Tử vi học có nói, vào ngày 22/9, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có nhiều sự thay đổi. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công. Công việc đạt được những thành tích xuất sắc khiến người khác ngưỡng mộ, từ đó có cơ hội thăng tiến cao và thu nhập cũng tăng lên gấp đôi gấp ba. Đặc biệt tuổi Dậu cần phải cẩn trọng nắm bắt mọi cơ hội tốt tìm đến mình. Những ngày tiếp theo, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp bản mệnh ngày càng giàu có và sung túc hơn. Người tuổi Dậu vốn tài giỏi, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa là đã có thể đổi đời.
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn vốn là một người có tài năng trong việc lãnh đạo. Họ có thể dẫn dắt người khác làm theo ý mà mình muốn. Bởi vậy, con giáp này vốn được thiên phú cho sự thông minh và nhạy bén nhất trong ngũ hành. Dù có khó khăn đến đâu, bằng tài năng của mình, tuổi Thìn đều có thể vượt qua một cách dễ dàng nhất. Nhờ chí tiến thủ cao mà tuổi Thìn thường có được công danh và sự nghiệp thành công sớm.
Vào ngày 22/9, theo tử vi học, tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn nhất so với các tháng trước trong năm. Nhờ sự cố gắng của mình bấy lâu nay mà tuổi Thìn đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguồn thưởng đó có thể là tăng lương hoặc thăng lên chức mới phù hợp với trình độ hiện tại. Sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ có xu hướng tăng lên một tầng cao mới. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi theo ý muốn. Nếu đang có ý định kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để tuổi Thìn đầu tư vốn vào những kế hoạch sắp tới. Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà việc kinh doanh của tuổi Mão sẽ thuận buồm xuôi gió như ý muốn của mình.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm