3 con giáp bụng dạ Bồ Tát, được trời Phật dẫn lối, càng sống lương thiện càng tiền đầy túi

Theo tử vi 12 con giáp , tuổi Tuất sống tình cảm, giàu lòng nhân ái. Chỉ cần gặp người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì sẽ đứng lên giúp đỡ. Do đó, có người bạn tuổi Tuất thì bạn không bao giờ sợ bị ức hiếp. Họ sẽ dùng mọi cách bảo vệ bạn. Càng đối đãi chân thành với con giáp này thì bạn càng nhận lại nhiều hơn.

Đây là con giáp sống lương thiện được trời cao chở che, luôn nhận được nhiều phúc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là con giáp sống lương thiện được trời cao chở che, luôn nhận được nhiều phúc lộc. Họ càng sống hiền lành thì càng gặp nhiều vận may. Cuộc đời của tuổi Tuất không sợ thiếu tiền, luôn có quý nhân trợ giúp.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão là con giáp tài trí, lòng dạ Bồ Tát - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão là con giáp tài trí, lòng dạ Bồ Tát. Đây là con giáp thích làm việc nghĩa giúp đỡ người gặp khó khăn. Với sự khôn khéo thông minh, họ tìm cách giúp đỡ người xung quanh. Dù là con giáp tài giỏi nhưng tuổi Mão sống hòa đồng, không kiêu căng. Với nội tâm lương thiện, con giáp này được trời Phật bảo vệ, phù trợ. Do đó, dù họ gặp chuyện khó khăn thế nào thì vẫn có thể vượt qua dễ dàng. Trung vận dồi dào bạc tiền, vận may.