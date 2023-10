Sinh con đầu lòng thuộc 3 con giáp này, cha mẹ giàu 'bung nóc', làm một hưởng mười

Cha mẹ sinh con thuộc 3 con giáp may mắn này thì một bước lên tiên, tiền bạc dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp lương thiện, khéo léo trong giao tiếp. Do đó ngay từ khi còn nhỏ, con giáp này đã sống tình cảm, quan tâm đến người khác, luôn khiến cha mẹ thấy ấm lòng, tự hào. Tuổi Mùi còn dồi dào năng lượng tích cực, giúp mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ, yêu đời.

Đứa trẻ tuổi Tý không chỉ giúp cha mẹ hãnh diện mà còn mang tới may mắn cho gia đình. Cha mẹ sinh con đầu lòng thuộc con giáp này sẽ thịnh vượng giàu sang, đại phúc đại lộc, tài lộc dư dả.

Nhờ bản tính độc lập, kiên định, tuổi Mùi dễ dàng đạt được thành công lớn. Họ kiếm tiền giỏi, một lòng hiếu thuận với cha mẹ. Hậu vận của cha mẹ có con tuổi Mùi không lo thiếu thốn, hạnh phúc sum vầy.

Tuổi Tuất

Cha mẹ có con tuổi Tuất làm gì cũng thành công, được thần Tài ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp may mắn. Con giáp này sống tình cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, cộng thêm được quý nhân phù trợ. Do đó dù trải qua nhiều khó khăn nhưng tuổi Tuất vẫn vượt qua dễ dàng. Qua hết thăng trầm, tuổi Tuất đón chào những điều may mắn phú quý.

Cha mẹ có con tuổi Tuất làm gì cũng thành công, được thần Tài ưu ái. Hậu vận của cha mẹ tiền bạc dư dả, được con cái hiếu thuận, yêu thương chăm sóc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.