Cảnh báo: 11 điều đại kỵ tuyệt đối không làm trong ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh xui rủi đeo bám

Tâm linh - Tử vi 26/07/2021 05:15

Để tránh vận xui đeo bám, bạn đừng phạm những điều cấm kỵ không nên làm trong mùng 1 tháng 7 cô hồn này.

Theo quan nhiệm dân gian, tháng 7 âm lịch thường mang tới nhiều điều không may mắn. Đặc biệt ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn, đừng phạm những điều đại kỵ này.

Cảnh báo: 11 điều đại kỵ tuyệt đối không làm trong ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh xui rủi đeo bám - Ảnh 1
Đặc biệt ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn, đừng phạm những điều đại kỵ này - Ảnh minh họa: Internet  

Không nhắc tới điều xui rủi

Người xưa thường có câu “Có thờ có thiêng có kiêng có lành”. Tốt nhất là không nhắc đến những điều xui rủi trong ngày đầu tháng. Nhất là kinh doanh nên để ý điều này để buôn bán thuận lợi.

Không nên xuất tiền, cho vay mượn

Vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, đặc biệt là mùng 1 thì không nên xuất tiền để tránh tài lộc bị hao tổn và cho vay mượn. Người kinh doanh nên cẩn trọng tính toán tiền bạc vào ngày này.

Không ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ

Theo quan niệm của người xưa, đồ cúng không được thử nếm để bày tỏ lòng thành kính với bề trên. Vào ngày mùng 1 tháng cô hồn, kiêng không ăn vụng đồ cúng để tránh vận xui đeo bám.

Không nói bậy, chửi tục

Cảnh báo: 11 điều đại kỵ tuyệt đối không làm trong ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh xui rủi đeo bám - Ảnh 2
Có quan niệm cho rằng ăn nói không đúng mực trong ngày này sẽ dễ lôi kéo thị phi về nhà - Ảnh minh họa: Internet  

Dân gian có quan nhiệm không nên ăn nói bậy bạ trong nơi thờ cúng linh thiêng vào những ngày mùng 1, rằm và cuối tháng âm lịch. Có quan niệm cho rằng ăn nói không đúng mực trong ngày này sẽ dễ lôi kéo thị phi về nhà.

Kiêng quan hệ nam nữ

Theo quan niệm của người phương Đông, vào những dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, ngày đầu hay giữa tháng, và đặc biệt là mùng 1 tháng 7 âm lịch thì nam nữ nên hạn chế gần gũi thân mật, để tránh không bị vận xui tìm tới.

Kiêng không cắt tóc

Nhiều người cho rằng cắt tóc vào đầu tháng thì không nên, đặc biệt vào mùng 1 tháng 7 âm lịch. Họ cho rằng hành động này sẽ khiến tài lộc hao hụt trong 30 ngày tới.

Kiêng vài món ăn

Theo quan niệm người xưa, không nên ăn những món như thịt chó, vịt, mực qua chế biến, cá mè, chuối, tôm, trứng vịt lộn hoặc mắm tôm vào ngày đầu tiên trong tháng.

Kiêng gặp người có “vía dữ”

Vào sáng mùng một, nếu có việc phải ra ngoài đi xa, nhiều người thường tránh gặp người có vía dữ. Thường thì sẽ tìm người quen có tính thoải mái hay gặp may mắn đứng trước ngõ để gặp và chúc mình gặp nhiều may mắn.

Kiêng làm vỡ bát đĩa, ấm chén

Cảnh báo: 11 điều đại kỵ tuyệt đối không làm trong ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh xui rủi đeo bám - Ảnh 3
Theo quan niệm của ông bà xưa thì những từ như vỡ hoặc bể sẽ báo hiệu sự chia cắt trong gia đạo - Ảnh minh họa: Internet 

Theo quan niệm của ông bà xưa thì những từ như vỡ hoặc bể sẽ báo hiệu sự chia cắt trong gia đạo. Do đó, trong ngày mùng 1 đầu tháng, nên kiêng làm vỡ bát đĩa, ấm chén để tránh gia đình lục đục, gặp chuyện không may.

Kiêng trả giá mà không mua hàng

Người kinh doanh buôn bán đại kỵ việc ngày mùng một đầu tháng mà bị “bom” hàng. Họ cho rằng đó là điềm xui báo hiệu cả tháng làm ăn ế ẩm.

Kiêng thăm phụ nữ vừa sinh đẻ

Người xưa thường kiêng đi thăm phụ nữ vừa sinh đẻ trong vòng 1 tháng đầu, đặc biệt là không đi vào những ngày đầu tháng. Đây cũng một phần do thực tế một tháng đầu sau sinh, cả mẹ và con đều cần thời gian để tịnh dưỡng.

Đây là những việc đại kỵ, nên hạn chế làm vào ngày mùng 1 tháng 7 cô hồn để tránh vận xui, đảm bảo những ngày sắp tới trong tháng thuận buồm xuôi gió.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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