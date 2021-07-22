Đứa trẻ sinh vào thời khắc này được Trời Phật đỡ đầu, vừa sướng thân vừa giúp cha mẹ làm giàu

Chỉ có “con cưng” của trời Phật mới chào đời vào những tháng sinh may mắn này. Đứa trẻ sinh vào những tháng này đích thị được trời Phật đỡ đầu.

Trẻ sinh vào những tháng sinh may mắn này từ khi sinh ra đã gặp nhiều may mắn, còn giúp cha mẹ làm giàu. Tháng 2 âm lịch Theo tử vi ngày sinh, trẻ sinh vào tháng 2 âm lịch tài trí, nhanh nhạy. Đứa trẻ này yêu thương, biết nghĩ cho cha mẹ. Trẻ sống tích cực, luôn là nguôn năng lượng vui vẻ cho mọi người xung quanh. Khi trưởng thành, trẻ gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Từ khi sinh được đứa trẻ này, cha mẹ liền đổi vận thu hút nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet Từ khi sinh được đứa trẻ này, cha mẹ liền đổi vận thu hút nhiều điều tốt lành. Cha mẹ không chỉ hưởng tài lộc dồi dào mà còn có hậu vận đủ đầy. Dù sinh con trai hay gái vào tháng 2 âm lịch thì đều mang tới nhiều tin vui cho cha mẹ. Tháng 8 âm lịch Tháng 8 âm lịch là tháng sinh may mắn - Ảnh minh họa: Internet Tháng 8 âm lịch là tháng sinh may mắn. Trẻ sinh vào tháng này mang tới nhiều niềm vui cho gia đình. Trẻ khi lớn lên sẽ tài giỏi, làm được nghiệp lớn, là niềm tự hào cho cha mẹ. Từ khi sinh đứa trẻ này, vận thế của cha mẹ liền chuyển biến tích cực, thành công dễ dàng hơn.

Tháng 10 âm lịch Theo tử vi học, trẻ sinh vào tháng 10 âm lịch sinh ra đã sống tình cảm, tâm tính bao dung, giàu lòng nhân ái. Tiết trời tháng 10 mát mẻ ôn hòa cho trẻ có tính tình nhẹ nhàng, phóng khoáng. Trẻ sống lương thiện, luôn giàu tình yêu thương và lòng trách nhiệm. Cha mẹ sinh được đứa trẻ này sẽ luôn gặp nhiều chuyện thuận lợi trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Cha mẹ sinh được đứa trẻ này sẽ luôn gặp nhiều chuyện thuận lợi trong cuộc sống. Trẻ còn mang nhiều điều tốt đẹp, vui vẻ đến cho cha mẹ, giúp cha mẹ làm giàu. Tử vi ngày tháng năm sinh chỉ nói lên một phần vận mệnh của con người. Với cha mẹ, con cái là của trời cha, con cái sinh ra khỏe mạnh đã là điều may mắn nhất của cha mẹ. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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