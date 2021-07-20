3 nét tướng lông mày đại phú quý cuối năm 2021, hút tiền vào nhà vô kể, vận may đến mỗi ngày

Tâm linh - Tử vi 20/07/2021 05:09

Theo nhân tướng học, người có những tướng lông mày này cuối năm 2021 tài vận xung thiên, lộc lá sum suê, cuộc sống thăng hoa phú quý.

Lông mày tượng trưng cho tài vận, phúc khí và tình duyên hôn nhân của mỗi người. Theo nhân tướng học, đây là những nét tướng lông mày cực quý cực tốt.

Lông mày cụp xuống

Người có nét tướng này có tài nhìn xa trông rộng, dồi dào phúc khí, tài lộc leo thang. Họ được ông bà tổ tiên chở che, danh gia vọng tộc một đời, hoặc sinh ra trong gia đình trí thức. Cuộc đời của họ thường gặp nhiều may mắn.

3 nét tướng lông mày đại phú quý cuối năm 2021, hút tiền vào nhà vô kể, vận may đến mỗi ngày - Ảnh 1
Người có nét tướng này có tài nhìn xa trông rộng, dồi dào phúc khí, tài lộc leo thang - Ảnh minh họa: Internet 

Đặc biệt trong thời gian cuối năm 2021 này, người có tướng lông mày cụp xuống sẽ gặp nhiều vận may. Không chỉ nhờ vào quý nhân giúp đỡ, mà bản thân họ vốn thông minh biết nắm bắt cơ hội sẽ càng giàu có phát tài.

Lông mày Bắc Đẩu

Trong bói tướng số, đây là tướng lông mày rậm dài và rộng, lông gọn gàng. Phụ nữ có nét tướng này vượng phu ích tử, sống thọ và gặp nhiều vận may. Không chỉ vậy còn gặp nhiều quý nhân, dễ trở thành người có địa vị, quyền lực. Trong hôn nhân, đây còn là người vợ giúp chồng thành công, người mẹ dạy con thành tài.

3 nét tướng lông mày đại phú quý cuối năm 2021, hút tiền vào nhà vô kể, vận may đến mỗi ngày - Ảnh 2
Cuối năm 2021, người có phúc tướng này sẽ gặp vô vàn phú quý may mắn - Ảnh minh họa: Internet  

Cuối năm 2021, người có phúc tướng này sẽ gặp vô vàn phú quý may mắn. Họ như được ơn trên ban nhiều phúc lộc, viên mãn cả tình lẫn tiền.

Lông mày hướng lên

Người có lông mày hướng lên sống trách nhiệm và tích cực lạc quan. Họ mang lại năng lượng vui vẻ, cảm giác an toàn cho người xung quanh. Họ có bản lĩnh hơn người cùng tài năng và tấm lòng lương thiện. Vì vậy, dù gặp khó khăn đến đâu thì họ vẫn có thể vượt qua.

3 nét tướng lông mày đại phú quý cuối năm 2021, hút tiền vào nhà vô kể, vận may đến mỗi ngày - Ảnh 3
Cuối năm 2021, người có phúc tướng này đón nhận nhiều tin vui trong công việc và tiền bạc, thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet  

Vận đào hoa của người này cực vượng, đi đến đâu cũng gặp nhiều nhân duyên tốt tột, được người người săn đón, được quý nhân giúp đỡ hết lòng.

Cuối năm 2021, người có phúc tướng này đón nhận nhiều tin vui trong công việc và tiền bạc, thành công vang dội.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

6 ‘dấu vết’ bạc tình bạc nghĩa trên khuôn mặt đàn ông dễ ngoại tình

6 ‘dấu vết’ bạc tình bạc nghĩa trên khuôn mặt đàn ông dễ ngoại tình

Theo nhân tướng học, một người đàn ông tệ bạc thường có những “dấu vết” này trên gương mặt. Phụ nữ nên cẩn trọng để không chọn lầm mà khổ một đời.

Xem thêm
Từ khóa:   bói tướng số tướng lông mày phúc tướng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 11 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh