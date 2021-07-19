6 ‘dấu vết’ bạc tình bạc nghĩa trên khuôn mặt đàn ông dễ ngoại tình

Tâm linh - Tử vi 19/07/2021 05:24

Theo nhân tướng học, một người đàn ông tệ bạc thường có những “dấu vết” này trên gương mặt. Phụ nữ nên cẩn trọng để không chọn lầm mà khổ một đời.

Trong nhân tướng học, thông qua hình dáng, tướng mạo, đặc điểm cơ thể mà có thể đoán được phần nào phẩm chất, tính cách của một người. Sau đây là tướng mạo của đàn ông bạc tình, phụ nữ phải cẩn trọng đừng chọn nhầm!

6 ‘dấu vết’ bạc tình bạc nghĩa trên khuôn mặt đàn ông dễ ngoại tình - Ảnh 1

Sau đây là tướng mạo của đàn ông bạc tình, phụ nữ phải cẩn trọng đừng chọn nhầm! - Ảnh minh họa: Internet 

Lông mày ngắn, mỏng

Người đàn ông chung thủy, có tấm lòng lương thiện thường có lông mày rậm dày. Ngược lại, đàn ông có lông mày ngắn, mỏng thường dối trá, phụ tình bạc nghĩa. Khi yêu đương, họ keo kiệt tiền bạc với người yêu, khi chia tay thì cạn tình cạn nghĩa. Bạn đừng mong có thể nhờ anh ta giúp đỡ chuyện gì.

Lông mày loạn xạ

Đàn ông có nét tướng này thường có xu hướng bạo lực, cư xử thô lỗ. Đây còn là người đàn ông dễ yêu dễ bỏ. Nếu phụ nữ thấy người đàn ông có lông mày thế này thì đừng nên dính dáng chuyện tình cảm với anh ta.

Xương vùng lông mày nhô cao, màu lông mày nhạt

Đây là nét tướng nhận biết đàn ông ngoại tình. Đàn ông có nét tướng này dù có vẻ nam tính nhưng thường là kẻ bạc tình. Họ sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Một khi họ đã hết tình cảm thì sẽ tìm cớ để chia tay, vô lý và không cần lý do.

Ấn đường có ba vệt dọc

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Tướng đàn ông dễ phụ tình trong tình yêu và hôn nhân -  Ảnh minh họa: Internet 

Nếu trên khuôn mặt đàn ông có ấn đường với ba vệt dọc giữa lông mày thì thường dễ nản lòng khi gặp khó khăn, không có sự kiên định trong tính cách, dễ phụ tình trong tình yêu và hôn nhân.

Sống mũi như lưỡi dao

Theo nhân tướng học, đây là tướng đàn ông ngoại tình. Đây là kiểu mũi ít có thịt, chỉ có xương. Người kiểu này sống cạn tình cạn nghĩa. Họ dễ nói năng ngọt ngào với bạn, nhưng một khi muốn chia tay sẽ đòi bạn tiền bạc.

Mũi cao nhưng xương

Đàn ông có nét tướng mũi này sống thiên về vật chất, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân. Họ thường thích lợi dụng phụ nữ vô tư, ngây thơ. Trong tình cảm, họ cố gắng trục lợi càng nhiều càng tốt.

6 ‘dấu vết’ bạc tình bạc nghĩa trên khuôn mặt đàn ông dễ ngoại tình - Ảnh 3
Phụ nữ phải cẩn trọng đừng chọn nhầm! - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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