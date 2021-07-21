Tử vi tháng 8/2021: Top con giáp tài vận xung thiên, phúc khí vô biên, tiền đếm không xuể

Theo tử vi con giáp, tuổi Tý trời sinh tài trí, dễ gặt hái thành tựu trong công việc. Từ tháng 8, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc không ngừng vào túi. Thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ. Đây có thể được xem là khoảng thời gian may mắn nhất của tuổi Tý trong năm.

Tháng 8/2021 là thời kỷ đỉnh điểm giàu sang, hạnh phúc của top con giáp này.

Theo tử vi 12 con giáp , tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong tháng 8, thuận buộm xuôi gió trong công việc và cuộc sống. Người làm ăn mở rộng thị trường, thu về lợi nhuận lớn. Người đi làm vượt qua thời kỳ khó khăn, bước vào thời vận nhiều may mắn, cơ hội.

Tình duyên của tuổi Tý cũng đặc biệt tốt đẹp, vận đào hoa tới tấp với người độc thân. Người có đôi viên mãn hạnh phúc, có tin vui bất ngờ.

Từ đó, tài lộc của tuổi Sửu ngày một dồi dào. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để con giáp này đầu tư sinh lời.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn thuộc top con giáp may mắn trong tháng 8/2021. Người đi làm tìm được cơ hội thăng tiến, từ đây càng dễ thành công, có bước đột phá bất ngờ.

Tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, từ đó sẽ trở nên tự tin hơn, giỏi nắm bắt cơ hội hơn. Từ đó, họ sẽ dễ gặt hái thành công lớn.

Tài chính của tuổi Thìn ngày một dồi dào, từ cả công việc chính và phụ. Cũng nhờ vào sự tháo vác chăm chỉ, con giáp này càng thu về tiền bạc, làm một lời mười, làm mười lời trăm.

Về tình duyên, tuổi Thìn có sức hút lớn với người khác phái, có tin vui trong tháng 8/2021.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ chuẩn bị đón nhiều tin vui trong tháng 8/2021. Đường công danh được mở rộng, ngày một vững vàng thành công. Thu nhập ổn định rồi tăng dần từ giữa tháng. Từ thời điểm này đến cuối năm, tuổi Tỵ sẽ càng có nhiều khoản thu nhập bất ngờ.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.