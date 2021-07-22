Chỉ có phụ nữ tốt số mới lấy được chồng thuộc 4 con giáp này

Theo tử vi học, những người đàn ông thuộc 4 con giáp này là “cực phẩm” để phụ nữ lấy làm chồng. Ai lấy được họ đúng là tốt số hơn người.

Chỉ có người phụ nữ tốt số mới lấy được người chồng thuộc một trong 4 con giáp này. Tuổi Thìn Đàn ông tuổi Thìn dù có là sếp sòng cứng nhắc, ra ngoài hô mưa gọi gió thì khi về nhà vẫn giữ quan niệm sống làm sao để gia đình êm ấp, hạnh phúc vui vẻ.

Chỉ có người phụ nữ tốt số mới lấy được người chồng thuộc một trong 4 con giáp này - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tuổi Thìn có nội tâm mạnh mẽ, làm gì cũng dồi dào nhiệt huyết. Họ có bản lĩnh tạo dựng sự nghiệp, là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ. Do đó, phụ nữ lấy được con giáp này làm chồng thì sẽ không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc. Bởi đàn ông tuổi Thìn sẽ đảm đương việc kiếm tiền, vợ chỉ cần lo chăm sóc cho gia đình. Tuổi Tý Theo tử vi con giáp, đàn ông tuổi Tý là người trời sinh tài trí, có khiếu kinh doanh. Dù là người tài bẩm sinh nhưng đây là kiểu đàn ông không hy sinh tất cả cho sự nghiệp.

Đàn ông tuổi Tý sống vì gia đình, họ yêu thương vợ và bằng lòng làm theo những gì vợ muốn. Họ ao ước có một gia đình hạnh phúc và sẵn sàng làm mọi việc để có được điều đó. Vì thế, đàn ông tuổi Tý là người chồng tốt đáng để phụ nữ gửi gắm. Tuổi Mùi Tuổi Mùi là một trong 4 con giáp là “cực phẩm” làm chồng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi là một trong 4 con giáp là “cực phẩm” làm chồng. Đây là kiểu đàn ông điềm đạm vững vàng. Một khi đã lập gia đình, họ sẵn lòng ưu tiên vợ con, nhường nhịn người bạn đời của mình. Tuổi Mùi dành nhiều tình cảm cho vợ, và có sức chịu đựng đáng nể để chiều lòng vợ. Vì với chàng giáp này, họ luôn muốn giữ chặt lấy vợ, yêu thương vợ hết lòng. Tuổi Tỵ Đàn ông tuổi Tỵ có thể là người làm việc hời hợt ở chốn công sở nhưng khi về nhà sẽ toàn tâm toàn ý vì gia đình. Chàng giáp này còn có thể vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet Chàng giáp này còn có thể vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho vợ con. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để lấy lòng vợ. Vì với tuổi Tỵ, chỉ cần thấy vợ hạnh phúc thì họ đã mãn nguyện. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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