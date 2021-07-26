Trong tháng 7 cô hồn, muốn tránh xui xẻo đam bám, thu hút vận may về nhà thì bạn nên mua 3 thứ và không nên mua 4 thứ này.

Theo quan niệm của người xưa, trong tháng 7 cô hồn, có những thứ nên và không nên mua để xua đuổi điều xui xẻo, thu hút may mắn về nhà. Theo quan niệm của người xưa, trong tháng 7 cô hồn, có những thứ nên và không nên mua - Ảnh minh họa: Internet Tháng 7 âm lịch nên mua gì? Muối Trong tháng 7 âm lịch, bạn nên mua muối để xua đuổi vận xui, trừ tà. Người xưa quan niệm bạn nên muối để vào lọ và đặt ở tất cả các góc trong nhà. Muối sẽ giúp xua tan điều không may, trừ đuổi tà ma, và đem nhiều may mắn về nhà.

Trong tháng 7 âm lịch, bạn nên mua muối để xua đuổi vận xui, trừ tà - Ảnh minh họa: Internet Diêm, bật lửa Nhiều người quan niệm, những gì liên quan tới lửa sẽ mang tới không khí ấm áp, bình an cho gia đình. Trong tháng 7 âm lịch, để xua những điều xui rủi, gia chủ làm ăn phát đạt thì nên mua diêm và bật lửa. Vật phong thủy Những vật phong thủy như đá thạch ăn, tỳ hưu, đồng tiên… giúp gia chủ xua tan vận xui, vận khí không tốt trong nhà. Những vật phong bổ trở cho bổn mệnh này cũng giúp tài lộc dồi dào hơn.

Tháng 7 âm lịch không nên mua những gì? Xe Bạn nên tránh ra đường vào ban đêm và hạn chế mua xe vào tháng này - Ảnh minh họa: Internet Theo quan niệm của người xưa, tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa cho ma quỷ. Do đó, bạn nên tránh ra đường vào ban đêm và hạn chế mua xe vào tháng này. Nhà, đất Dân gian có quan niệm không nên mua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch. Nhiều người cho rằng nhà đất được rao bán trong thời gian này sẽ không phù hợp với năng lượng, tần số của gia chủ. Từ đó sẽ khiến gia đạo lục đục, khó mà yên bình. Đồ cũ Để tránh đem vận xui về nhà thì gia chủ đừng nên mua đồ cũ vào tháng cô hồn để tránh gặp những điều không may mắn. Gương Trong tháng 7 cô hồn, không nên mua gương kính vì sẽ dễ mang tới những điềm xui xẻo. Gia chủ có thể gặp bất lợi trong công việc, gia đạo dễ gặp chuyện không vui. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đứa trẻ sinh vào thời khắc này được Trời Phật đỡ đầu, vừa sướng thân vừa giúp cha mẹ làm giàu Chỉ có “con cưng” của trời Phật mới chào đời vào những tháng sinh may mắn này. Đứa trẻ sinh vào những tháng này đích thị được trời Phật đỡ đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-7-co-hon-3-thu-nen-va-4-thu-khong-nen-mua-de-xua-duoi-xui-xeo-thu-hut-van-may-413877.html