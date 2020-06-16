3 chàng giáp si tình bậc nhất, một khi đã lấy vợ sẽ chẳng thèm tơ tưởng đến ai, kể cả người yêu cũ

Lấy được đàn ông thuộc top con giáp chung tình này phụ nữ chẳng cần phải lo giữ chồng, bởi trong lòng anh ấy chỉ có mỗi bạn, người thứ ba chẳng thể chen chân.

Một khi đã kết hôn, con giáp chung tình này sẽ đóng cửa trái tim với phụ nữ khác. Vợ chỉ việc yên tâm hạnh phúc, mọi việc đã có chồng lo. Dẫu ong bướm vây quanh, đàn bà khác ngã vào lòng họ cũng một mực chối từ để giữ trọn lòng chung thủy với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Sách tử vi con giáp có nói, đàn ông tuổi Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cha mẹ nuông chiều từ bé. Chính vì sống trong nhung lụa, được bảo bọc nên thuở độc thân con giáp giàu có này khá ham chơi, bất cần và chẳng hề có dự định gì cho tương lai.

Thế nhưng, sau khi kết hôn Thìn lại thay đổi hẳn. Không chỉ chí thú làm ăn, chăm chỉ, siêng năng con giáp chung thủy này còn một lòng một dạ với gia đình. Dẫu ong bướm vây quanh, đàn bà khác ngã vào lòng họ cũng một mực chối từ để giữ trọn lòng chung thủy với bạn đời. Nếu đã có người yêu, đã thành gia lập thất con giáp bản lĩnh này luôn chủ động tránh xa phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trời sinh Dậu chàng giáp chăm chỉ, thật thà và có gan làm giàu. Nhờ thế, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp bản lĩnh này đã gặt hái được rất nhiều thành công chốn thương trường. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm Dậu càng hốt sạch lộc trời, giàu sang vô đối.

Chính nhờ tài năng, khôn khéo nên con giáp đào hoa này được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Thế nhưng, thay vì chơi đùa với tình cảm của người khác thì Dậu lại rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Nếu đã có người yêu, đã thành gia lập thất con giáp bản lĩnh này luôn chủ động tránh xa phụ nữ khác để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Là một người chồng, họ cần phải bảo vệ, săn sóc và nuông chiều thay vì bắt bẻ để vợ phải khốn khổ hơn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Là con giáp có tham vọng, dám nghĩ dám làm và không bao giờ từ bỏ ước mơ nên không chỉ sự nghiệp, công danh mà tình duyên của Dần cũng viên mãn như ý. Một khi đã yêu, đã thương Dần sẽ bất chấp để có thể theo đuổi đến khi có được tình yêu của đối phương. Vì thế nên, dù cưới nhau vài năm hay vài chục năm thì Dần vẫn trân trọng, thương yêu vợ như ngày đầu. Họ luôn chủ động nhún nhường, không hơn thua tới cùng mỗi khi cãi nhau vì hiểu rằng phụ nữ đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Là một người chồng, họ cần phải bảo vệ, săn sóc và nuông chiều thay vì bắt bẻ để vợ phải khốn khổ hơn. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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