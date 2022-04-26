3 cặp con giáp khắc khẩu, đụng đâu cãi đó, nhưng lấy nhau về con cái thành tài, có được vận may, cả đời sướng

Theo tử vi cho biết, 3 cặp con giáp sau đây khắc khẩu với nhau, lấy nhau về thường xuyên tranh luận, cãi vã do tính tình trái ngược nhau. Tuy nhiên, khi có con rồi thì họ sẽ đều nuôi dạy con cái thành tài, gia đình yên ấm, được an nhàn và hưởng sung sướng từ con cháu cho đến cuối đời.
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Tỵ và Thìn
Tuổi Tỵ là con giáp vô cùng coi trọng tình cảm, sự thủy chung. Luôn chọn bạn đời dựa trên trên tiêu chí tình yêu chứ không vì tiền bạc. Tuy nhiên, tuổi Thìn lại hoàn toàn khác. Tuổi Thìn thường sẽ phải để ý đến túi tiền, sự nghiệp của người mà họ sẽ chọn để làm chồng, làm vợ. Về quan điểm hôn nhân và cách sống thì hai con giáp này hoàn toàn tái ngược nhau.
Khi lấy nhau về, sự khác biệt trong tính cách của người tuổi Tỵ và tuổi Thìn sẽ khiến họ khó tránh khỏi sự va chạm và căng thẳng trong hôn nhân.
Tuy nhiên, theo tử vi, cặp con giáp này lại giáo dục con cái rất nghiêm khắc, con cái họ từ nhỏ đã có ý thức độ lập tự chủ, hiếu thảo với cha mẹ, lễ phép với người lớn. Chúng lớn lên khẳng định được vị thế của mình, thậm chí vượt xa cha mẹ, có cuộc sống sung túc, giàu có.
Dần và Mão
Người tuổi Dần thường nóng nảy, quyết đoán, nên trong cuộc sống vợ chồng có đôi lúc bảo thủ, bốc hỏa. Đó là điều khiến người tuổi Mão rất bực bội. Bên cạnh đó, cách nói chuyện của người tuổi dần cũng có phần áp đặt, nhưng được cái Mão cũng không chấp lâu nên những lần cãi nhau không thể làm tình cảm vợ chồng của họ rạn nứt được. Lúc cần nhu thì Dần lại cho Mão thấy tình yêu chân thành và nhiều thế nào.
Đó là điều khiến Mão luôn yêu thương và trân quý. Cả hai bên đều tiếp sức cho nhau, chăm chỉ làm ăn cùng kiếm tiền và tích góp cho mai sau. Khi có con, họ cũng nuôi dạy con cái rất cẩn thận. Sau tuổi 35 gia đình viên mãn, cuộc sống giàu sang phú quý không ai bằng.
Thân và Mùi
Thân và Mùi đều là hai con giáp có số giàu sang nên khi cả hai về chung một nhà thì đường tài lộc sẽ vô cùng thịnh vượng. Tuy nhiên, về tính cách thì tuổi Thân và tuổi Mùi đều rất khó có thể tìm thấy được quan điểm chung, nhưng may thay cả hai đều biết cách thông cảm, thấu hiểu cho nhau, biết khi nào cần phải hạ cái tôi xuống, không bao giờ giận dỗi quá lâu.
Cả hai cũng đều có những cách thức nuôi dạy con cái rất chuẩn mực, con của các bạn sẽ rất thông minh, ngoan ngoãn và về sau các bạn sẽ được hưởng phước từ con cháu.
(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.