Đúng 2 ngày cuối tháng ( 29-30/4 ): Top con giáp được THÁI DƯƠNG chiếu mệnh, công danh thành toại, đại cát đại lợi, vạn sự đều được như ý

Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong bất cứ công việc nào. Bạn thậm chí có thể đạt được những đỉnh cao mình không hề ngờ tới.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Nguy là ngày xấu để tiến hành mọi việc. Vì thế, nếu có công việc trọng đại nào, bạn chớ vội thực hiện ngay. Hãy đợi 1 thời điểm khác thích hợp và may mắn hơn.

Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa và mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi tham gia các buổi gặp gỡ, tụ họp. Nếu muốn thoát kiếp độc thân, con giáp ấn tượng này có thể nhân cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, hai người cũng không quên giúp đỡ nhau trong mọi công việc nhà, nhờ vậy mà tình cảm đôi bên càng thêm gắn bó.

Tỷ Kiên cho thấy người tuổi này thường tự cô lập bản thân với tập thể. Nếu có quan điểm, ý kiến gì, bạn nên trình bày cho mọi người cùng biết, không nên giữ trong lòng rồi tự làm theo ý mình.

Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Tuất có cơ hội thăng quan tiến chức. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn.

Thổ khắc Thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận.

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Tuất có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo