Cuối tháng 5 mây đen ùn ùn kéo đến, cổng TÀI LỘC bị kẻ gian ngáng đường, 3 con giáp trở tay không kịp, mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển

Cuối tháng 5 tới, 3 con giáp xui xẻo bị kẻ gian ngáng đường, gây đủ họa thị phi, công việc tụt dốc, kế hoạch đổ bể.

Tuổi Thìn

Cuối tháng 5/2022, tuổi Thìn có thể gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Con giáp này dễ bị tiểu nhân vây hãm, gây chuyện thị phi. Tuổi Thìn cần phải đề phòng trong công việc kẻo gặp phải những kẻ vô ơn vô nghĩa, nhận được sự giúp đỡ nhưng không thèm cảm kích, ngược lại còn tính mưu hèn kế bẩn, muốn đâm chọc sau lưng.

Con giáp xui xẻo này hãy coi những khó khăn ấy là động lực để bản thân tiến lên phía trước. Dù không thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức nhưng sự cố gắng của tuổi Thìn sớm muộn cũng sẽ được đền đáp.

Cuối tháng 5/2022, tuổi Thìn có thể gặp nhiều chuyện không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân luôn bị kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cách ám hại nên dự báo tháng 5/2022 sẽ không mấy suôn sẻ. Bản mệnh sẽ phải mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về được kết quả như mong đợi.

Người làm công ăn lượng nhận thấy công việc hiện tại nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại hay gặp phải tiểu nhân gây sự nên dù thành tích tốt nhưng vẫn khó thăng tiến.

Tuổi Thân luôn bị kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cách ám hại nên dự báo tháng 5/2022 sẽ không mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tháng 5/2022 sẽ là thời điểm bản mệnh của tuổi Dần phải đối mặt với cục diện Trực Thái Tuế khiến vận trình tổng thể sự nghiệp có dấu hiệu đi xuống.

Vào thời gian sắp tới, tuổi Dần sẽ gặp khó khăn, trở ngại trên con đường thăng tiến sự nghiệp chẳng hạn như mâu thuẫn với đồng nghiệp, quan hệ với lãnh đạo không hòa thuận.

Cuối tháng 5/2022 sẽ là thời điểm bản mệnh của tuổi Dần phải đối mặt với cục diện Trực Thái Tuế - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-thang-5-may-den-un-un-keo-den-cong-tai-loc-bi-ke-gian-ngang-duong-3-con-giap-tro-tay-khong-kip-moi-ke-hoach-deu-do-song-do-bien-464656.html