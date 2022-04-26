Cuối tháng 5 mây đen ùn ùn kéo đến, cổng TÀI LỘC bị kẻ gian ngáng đường, 3 con giáp trở tay không kịp, mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển

Cuối tháng 5 tới, 3 con giáp xui xẻo bị kẻ gian ngáng đường, gây đủ họa thị phi, công việc tụt dốc, kế hoạch đổ bể.
- Đúng ngày mai, thứ Tư 27/4/2022, vơ trọn PHÚC PHẦN thiên hạ, 3 con giáp mở cửa đón VẬN MAY, công việc tìm được hướng đi mới, chẳng sớm thì muộn cũng thăng quan tiến chức vùn vụt
- Tử vi thứ Tư 27/4/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi thăng hoa trong công việc, mọi sự suôn sẻ đến bất ngờ, Thân - Tuất có kẻ gian ngáng đường, tài lộc đi xuống trầm trọng
Tuổi Thìn
Cuối tháng 5/2022, tuổi Thìn có thể gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Con giáp này dễ bị tiểu nhân vây hãm, gây chuyện thị phi. Tuổi Thìn cần phải đề phòng trong công việc kẻo gặp phải những kẻ vô ơn vô nghĩa, nhận được sự giúp đỡ nhưng không thèm cảm kích, ngược lại còn tính mưu hèn kế bẩn, muốn đâm chọc sau lưng.
Con giáp xui xẻo này hãy coi những khó khăn ấy là động lực để bản thân tiến lên phía trước. Dù không thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức nhưng sự cố gắng của tuổi Thìn sớm muộn cũng sẽ được đền đáp.
Tuổi Thân
Tuổi Thân luôn bị kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cách ám hại nên dự báo tháng 5/2022 sẽ không mấy suôn sẻ. Bản mệnh sẽ phải mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về được kết quả như mong đợi.
Người làm công ăn lượng nhận thấy công việc hiện tại nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại hay gặp phải tiểu nhân gây sự nên dù thành tích tốt nhưng vẫn khó thăng tiến.
Tuổi Dần
Cuối tháng 5/2022 sẽ là thời điểm bản mệnh của tuổi Dần phải đối mặt với cục diện Trực Thái Tuế khiến vận trình tổng thể sự nghiệp có dấu hiệu đi xuống.
Vào thời gian sắp tới, tuổi Dần sẽ gặp khó khăn, trở ngại trên con đường thăng tiến sự nghiệp chẳng hạn như mâu thuẫn với đồng nghiệp, quan hệ với lãnh đạo không hòa thuận.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.