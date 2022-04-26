Tử vi thứ Tư 27/4/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi thăng hoa trong công việc, mọi sự suôn sẻ đến bất ngờ, Thân - Tuất có kẻ gian ngáng đường, tài lộc đi xuống trầm trọng

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp mang đến cho người tuổi Tý không ít tin vui trong công việc. Các mối quan hệ xã giao trở nên hài hòa tốt đẹp hơn bao giờ hết. Bạn còn có cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng, khả năng sẽ ký kết hợp đồng mới mang về lợi nhuận khả quan trong ngày này cũng rất cao.

Chưa kể sự xuất hiện của Thiên Tài còn khẳng định vận may phát tài đang nằm ở ngay trong tầm tay con giáp này rồi. Tiền cứ đổ ầm ầm về túi bạn, nhất là các khoản thu nhập phụ cứ tăng tiến không ngừng.

Thứ Tư 27/4/2022, người tuổi Sửu có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng nhờ thế mà trở nên sáng rõ hơn trước nhiều lần.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người cứ ngày một tồi tệ hơn. Những hiểu lầm không hóa giải cứ ngày một lớn dần khiến cả hai trở nên thờ ơ và lạnh nhạt với nhau hơn. Hãy ngồi lại và cùng chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, đừng để đến khi quá muộn.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần có được cái nhìn sáng suốt hơn. Những kế hoạch mà bạn lập ra nhận được không ít lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Hãy nhân cơ hội này để biến chúng thành hiện thực ngay thôi.

Chính Quan nhập cục lại càng thêm khẳng định vận trình công danh vô cùng tươi sáng của bản mệnh trong khoảng thời gian này. Với tinh thần trách nhiệm cao, dù gặp phải không ít chông gai thử thách nhưng con giáp này càng nỗ lực nhiều hơn để dần vượt qua từng chút một. Đó chính là một trong những lý do cấp trên đánh giao cao và tin tưởng giao cho bạn những trọng trách mới này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tâm trạng của người tuổi Mão chẳng còn được vui tươi như trước. Sự chán nản thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt con giáp này. Hãy tìm một ai đó để chia sẻ những cảm xúc của bạn, đừng giấu mãi trong lòng, sẽ có thể trở thành tâm bệnh lúc nào chẳng hay.

Tuy tinh thần của bạn bị ảnh hưởng ít nhiều khiến công việc có đôi chút trục trặc. Tuy nhiên nhờ có Chính Quan trợ mệnh nên bạn có thể nhanh chóng tìm ra được hướng giải quyết phù hợp. Những lời khuyên của bạn bè đồng nghiệp cũng giúp cho bạn rất nhiều trong khoảng thời gian này.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài giáng mệnh, người tuổi Thìn chớ nên nóng vội trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 4 này. Bạn có thể đưa ra các nhận định sai lầm và có thể nhận về những rủi ro chẳng thể lường trước.

Ngoài ra, nếu có tiền bạc trong tay, bản mệnh cũng đừng vì thế mà khoe khoang, kẻo kẻ xấu bụng dễ nhắm đến bạn hòng chiếm đoạt hay lợi dụng. Lúc này, hãy giữ túi tiền của mình thật chặt bạn nhé.

Tuổi Tỵ

Tinh thần cạnh tranh của người tuổi Tỵ hôm nay trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn muốn đánh bại đối thủ và tham vọng muốn có được tất cả trong tay mình, thế nên mới ôm đồm hết công việc về tay mình như thế.

Chính Ấn xuất hiện, con giáp này tuy thông minh tài trí nhưng lại có phần bảo thủ cố chấp trong ngày này. Bạn cứ khăng khăng làm theo ý mình, bất chấp mọi lời khuyên ngăn. Hãy thử lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn nhập cục, con giáp tuổi Ngọ trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Sự linh hoạt, khéo léo giúp bạn nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã đề ra từ trước đó.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của người độc thân chưa có dấu hiệu khả quan trong khoảng thời gian này. Bạn vẫn mải mê đi tìm người phù hợp với mình mà chẳng thấy. Nhân duyên là điều khó nói, đừng quá sốt sắng, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhé.

Tuổi Mùi

Cục diện Tam Hợp giúp đỡ cho vận trình của người tuổi Mùi trở nên hanh thông thuận lợi hơn trong ngày này. Mọi việc đang tiến triển theo đúng kế hoạch mà bạn đã vạch sẵn từ trước, chỉ cần chuyên tâm và không bị xao nhãng thì bạn hoàn toàn có thể gặt hái được thành công như mong đợi.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi có dấu hiểu khởi sắc hơn. Đôi bên dần hóa giải được những mâu thuẫn hiểu lầm từ trước, cả hai nhờ thế mà ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Chỉ cần cả hai luôn tin tưởng vào nhau thì mọi khó khăn chông gai đều có thể vượt qua.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phải đối mặt với không ít rắc rối trong ngày hôm nay. Đây là lúc bạn cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết mới có thể đưa ra những lựa chọn chính xác cho bản thân.

Chưa kể Thương Quan giáng mệnh còn khiến vận trình của con giáp này thêm muôn vàn khó khăn trắc trở. Chỉ cần một quyết định sai lầm, tất cả mọi nỗ lực cố gắng của bạn từ trước đến giờ có thể đổ sông để biển hoàn toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần ghé thăm trong ngày thứ 4 này sẽ mang đến cho con giáp tuổi Dậu tin vui bất ngờ liên quan đến chuyện tiền bạc. Nhất là với những người làm nghề tự do, tiền bạc cứ chảy về túi bạn ầm ầm.

Người độc thân có thể gặp được một nửa phù hợp với mình trong ngày này. Đừng vội từ chối những lời giới thiệu của bạn bè người thân nhé, biết đâu bạn sẽ tìm được nhân duyên của mình ở đó.

Tuổi Tuất

Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi Tuất cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định về tiền bạc trong ngày này. Chỉ cần một bước đi sai lầm, bạn có thể mất tất cả, tiền bạc lẫn sự nghiệp mà bạn đã gây dựng bấy lâu.

Lúc này, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân sa vào mật ngọt của người khác, đưa tiền của mình vào những nơi nguy hiểm. Cũng đừng quá dễ dàng tin vào bất cứ ai, kể cả những người thân quen nhất, bạn sẽ chẳng thể biết được họ đang thực sự nghĩ gì hay muốn gì từ bạn đâu.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể thoải mái tận hưởng ngày thứ 4 này khi có được sự ủng hộ của cục diện Hợi Mão Bán Hợp này. Dù là với người làm công ăn lương, người kinh doanh hay người theo đuổi sự nghiệp học hành thi cửu đều có thể đón tin vui đạt được thành tích cao trong ngày này.

Tuy nhiên, Thiên Quan rình rập cảnh báo con giáp này cần phải luôn có lòng đề phòng với những người không đáng tin cậy xung quanh bạn. Không phải ai cũng có ý tốt với bạn đâu, họ thực chất chỉ muốn mượn sức của bạn để leo lên cao hơn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.