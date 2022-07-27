21 ngày tới, con giáp nào rủng rỉnh tiền bạc?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tài năng hơn người, lại tận tâm, tận lực với công việc. Người tuổi này sống chân thành nên được nhiều người quý mến.

Trong công việc, họ là người giàu nhiệt huyết, đam mê và không dễ dàng bỏ cuộc. Trong thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp nhiều điều xui xẻo, mưu sự không thành, tiểu nhân quấy phá.

Tuy vậy, trong vòng 3 tuần tới, con giáp tuổi Thìn được dự đoán sẽ đổi vận, gặp nhiều điều may, làm ăn phát tài. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều trọng trách quan trọng. Thời gian này, họ có thể sẽ phải đi làm ăn xa, thu về nhiều thành quả.

Con giáp tuổi này cần mạnh dạn đón nhận cơ hội đến với mình. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, nỗ lực hết mình thì họ không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc, may mắn tràn đầy.

Đây cũng là thời gian con giáp tuổi Thìn có chuyện tình duyên nồng ấm, hạnh phúc. Đôi lứa có nhiều thời gian ở bên nhau, vun đắp tình cảm.

Tuổi Dậu

Trong các con giáp thì người tuổi Dậu là người chăm chỉ, lại dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy Dậu cũng đeo đuổi đến cùng để thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi trung nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đạt được những điều mình mong muốn.

Tử vi cho biết trong thời gian 21 ngày tới, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ.

Trong thời gian này do bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà cuộc sống cực kỳ may mắn. Dù người tuổi Dậu có làm gì cũng hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm khiến ai cũng phải ghen tỵ với họ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sinh ra đã mang số mệnh giàu sang. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn có thể vươn lên, thay đổi số phận. Người tuổi Tuất chăm chỉ làm việc, sống chân thành và hay giúp đỡ mọi người.

Thời gian gần đây, người tuổi Tuất làm mọi việc không thuận, dễ gặp điềm xui. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy đó mà nản lòng.

Trong 3 tuần tới, con giáp tuổi Tuất gặp nhiều điều may, tin vui gõ cửa. Nếu làm kinh doanh, họ đạt đến điểm hòa vốn, bắt đầu sinh lời. Một số con giáp tuổi Tuất có thể ký được hợp đồng lớn, đem lại lợi nhuận cho công ty, tổ chức mình đang làm việc.

Người làm công ăn lương thì tiến độ công việc diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn gì. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tuất còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được nửa kia phù hợp với mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo