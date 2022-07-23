Tháng 8 dương lịch này, con giáp nào họa rơi trúng người, con giáp nào phát tài phát lộc?

Tử vi cho biết những người tuổi Tỵ là một trong những con giáp xui xẻo tháng 8/2022 dương lịch.

Về công việc, tiền bạc đã khiến bạn phần nào trở nên chai sạn trong tình cảm. Một số mâu thuẫn nổ ra và hai người không tìm được tiếng nói chung. Nếu đôi bên cứ tiếp tục cứng đầu cứng cổ như vậy thì tình cảm gia đình rất dễ rạn nứt.

Thứ nhất, bạn phải đối diện với nguy cơ tai tiếng bủa vây, vạ miệng nên cần cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tuổi Tỵ không nên phản ứng quá nóng nảy trước những lời công kích, vì như vậy tức là bạn đã rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân.

Bên cạnh đó, theo tử vi, dù đã lập gia đình hay chưa thì bạn cũng nên quan tâm đến người thân, đừng dành tất cả thời gian và công sức cho công việc. Hãy cố gắng để cân bằng các mối quan hệ quanh mình.

Trên con đường công danh tuổi Tỵ quá vất vả cộng với thời tiết thay đổi trở thành nguyên nhân khiến bạn rất dễ đổ bệnh. Những người làm việc thiên về đầu óc thường có dấu hiệu mất ngủ, ăn uống không ngon trong thời tiết này.

Tuổi Tý

Có nhiều cơ hội tiền bạc đang tới với người tuổi Tý ngay từ đầu tháng này. Bạn có thể nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch mà mình đã xây dựng từ trước hoặc tự tin nắm bắt lợi thế của mình để phát triển việc kinh doanh, đầu tư thì tài lộc của bạn sẽ trở nên khá dư dả.

Bên cạnh đó, bạn không nên tiết lộ kế hoạch tài chính của mình dù có người tò mò dò hỏi đi chăng nữa, bởi điều quan trọng lúc này là đảm bảo sự an toàn cho mọi việc bạn tiến hành.

Có thể đến cuối tháng, con giáp phát tài tháng 8 dương lịch sẽ gặp một bước ngoặt đáng kể về tiền bạc, mà công lao lớn thuộc về công sức và nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian qua.

Ngoài ra, nhiều người còn được người thân cho tiền hoặc hỗ trợ tiền cho việc làm ăn hoặc mua bán lớn. Hãy trân trọng lòng tốt của mọi người, đồng thời sử dụng đồng tiền sao cho hợp lý nhé.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất việc gì cũng phải từ tốn, nhất là khi góp ý cho ai đó nên nói nhẹ nhàng, thái độ mềm mỏng, tránh trường hợp đối phương tức giận, đối đầu với bạn.

Tuổi Tuất không phải là người tài giỏi nhất, vì thế làm việc gì cũng phải biết khiêm tốn lắng nghe, huênh hoang chỉ khiến bạn đâm đầu vào rắc rối.

Tử vi trong tháng 8 này, tài chính của bản mệnh cũng có dấu hiệu suy giảm, tiền bạc do vất vả làm ra lại phải tiêu dùng vào việc sai mục đích. Những ai đang đầu tư, kinh doanh đừng tham lam làm ăn bất chính. Chớ nên vì tiền tài mà đẩy mình vào bước đường tai hại.

Những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân có thể gây ra căng thẳng cho bạn, khuyên bản mệnh đó là nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi.

Tình cảm đôi lứa cũng có dấu hiệu rạn nứt, thậm chí khi hai người giận dỗi cũng là khi có nguy cơ có người thứ 3 xuất hiện, nếu bản mệnh không đủ khéo léo xử lý những tình huống khó chịu.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm