2 ngày tới (20 - 21.9), 3 con giáp số ĐỎ nhất bảng vàng, Thần Tài gọi tên, tiền vào như nước, trời cho không may mắn cũng giàu sang, tha hồ phát tài

Nếu Tý có thể tập trung vào sự nghiệp của mình và tích cực dành thời gian công việc, bản mệnh có thể đột phá những đỉnh cao mới, kiếm tiền thuận lợi hơn và giành được thắng lợi cuối cùng. Tý bẩm sinh thông minh, có tài năng xuất chúng từ nhỏ, có tinh thần cần cù, chịu khó, tính tình cương trực, cẩn thận trong công việc, được quý nhân đánh giá cao bằng sự xuất chúng của mình.

2 ngày tới (20 - 21.9), Tý được các ngôi sao may mắn phù hộ và mang đến nhiều tin vui.

2 ngày tới (20 - 21.9), Tý được các ngôi sao may mắn phù hộ và mang đến nhiều tin vui. Ảnh minh họa: Internet

2 ngày tới (20 - 21.9), con giáp tuổi Tý có tài lộc hanh thông, vượng đường thăng tiến, kiếm tiền thuận lợi. Con giáp tuổi này làm không hết việc, thu nhập tăng đều. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cân nhắc thăng chức, tăng lương.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng bán được nhiều hàng, thu nhiều tiền lãi. Người tuổi Tý tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cũng cần chú ý quản lý chi tiêu, đề phòng cho những trường hợp khẩn cấp sau này.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần hội đủ tài năng và là người có nhiều tham vọng. Con giáp này cũng mang số mệnh giàu sang phú quý.

Dù có xuất thân nghèo khó nhưng họ vẫn có thể trở thành người thành đạt, mang đến cho gia đình một cuộc sống thoải mái, đủ đầy.

2 ngày tới (20 - 21.9), người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp này có thể đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc mới.

2 ngày tới (20 - 21.9), người tuổi Dần được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Họ được dự báo sẽ có thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Những người khởi nghiệp kinh doanh cũng được hỗ trợ về vốn lẫn mối quan hệ. Nhìn chung, công việc của họ trong tháng này khởi sắc hơn tháng trước. Con giáp làm kinh doanh sẽ thu về cả vốn lẫn lãi, dự kiến lợi nhuận của họ trong tháng này tăng nhiều so với trước kia.

Tuổi Ngọ

2 ngày tới (20 - 21.9), Ngọ là con giáp xuất sắc, về mặt xã giao thì quả thực rất giỏi, miệng lúc nào cũng thoăn thoắt, luôn tràn đầy năng lượng. 2 ngày tới (20 - 21.9) tuổi Ngọ cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp bạn bớt phần nào hung hiểm. Ngọ có tiền tài vào nhà rủng rỉnh, cuộc sống vui vẻ, dễ mà gặt hái được thành quả đáng tự hào.

Con giáp này dù vất vả nhưng sống lạc quan, rạng rỡ, không làm hại ai bao giờ, trời Phật phù hộ độ trì cho thu nhập tự nhiên lên cao, làm mưa làm gió, mưu cầu tài lộc thành công, bước vào thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời. 2 ngày tới (20 - 21.9), tứ phương tụ tài, mọi người trong họ hàng, gia đình bạn có thể cùng nhau chung sức làm ăn, xây dựng sự nghiệp rước lấy tiền tài, đón vận may đến.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm