2 ngày đầu tuần (5, 6/9): Tứ hỷ gõ liên hồi lại thêm sao May mắn chiếu rọi, 3 con giáp gặp hung hóa cát, phúc lộc đầy tay, tiền vàng ngập két, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 05:40

2 ngày đầu tuần, 3 con giáp có tên dưới đây chuẩn bị tinh thần đón vận may, cơ hội trúng độc đắc, đổi đời trong tầm tay.

Tuổi Tỵ

Khôn ngoan, cá tính và mưu mô nên Tỵ không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Họ chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai Tỵ vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

2 ngày đầu tuần (5, 6/9), Tỵ sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn. Thậm chí, con giáp này còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

2 ngày đầu tuần (5, 6/9): Tứ hỷ gõ liên hồi lại thêm sao May mắn chiếu rọi, 3 con giáp gặp hung hóa cát, phúc lộc đầy tay, tiền vàng ngập két, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, chăm chỉ ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi, lười biếng thì sẽ tiếp xúc được với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Thân đều có sức chịu đựng bền bỉ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ với mọi người.

Con giáp này được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý của người khác nên có ứng xử tinh tế, biết người biết ta.

2 ngày đầu tuần (5, 6/9): Tứ hỷ gõ liên hồi lại thêm sao May mắn chiếu rọi, 3 con giáp gặp hung hóa cát, phúc lộc đầy tay, tiền vàng ngập két, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

2 ngày đầu tuần, sự nghiệp của người tuổi Thân có vận may nối dài. Người tuổi này được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội nâng cao năng lực của bản thân.

Những dự án đầu tư của họ đã bắt đầu sinh lời. Không những thế, họ còn nhận thêm những dự án công việc, những nghề tay trái tăng thêm thu nhập. Người tuổi này cần biết sắp xếp công việc để tận dụng tối đa thời gian và hạn chế việc lãng phí thời gian cho những thú vui vô bổ.

Tuổi Dậu

2 ngày đầu tuần, dù người tuồi Dậu làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

2 ngày đầu tuần (5, 6/9): Tứ hỷ gõ liên hồi lại thêm sao May mắn chiếu rọi, 3 con giáp gặp hung hóa cát, phúc lộc đầy tay, tiền vàng ngập két, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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