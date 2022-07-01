2 ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7): Cát Tinh kìm chặt sao chổi, xui rủi qua đi vận may kéo đến, 3 con giáp mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn, tỷ sự như mơ

Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tử vi 12 con giáp dự báo 2 ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7), là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng lại rất nỗ lực làm lụng đổi đời. Con giáp này sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7), những điềm lành sẽ đến với tuổi Mão, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Mão hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên.

Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn. Có thể nói, vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tuổi Ngọ

Ngọ tích cực, lạc quan, luôn tràn đầy tự tin, lúc nào cũng có thể đón nhận hy vọng ập đến, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày cuối tuần này (2/7 - 3/7), người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Con giáp này làm việc nhiều, thu nhập tăng lên đáng kể. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ tìm được mối hàng tốt, buôn may bán đắt. Con giáp tuổi Ngọ làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Trong khi người tuổi này đi làm ăn xa cũng có thành quả mang về. Làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm